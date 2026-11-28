Погодні зміни в Норвегії. Температура підвищиться навіть на 30 градусів
Потепління охопить усю Норвегію. Метеорологи попереджають водіїв
Норвезьке управління громадських доріг (Statens vegvesen) запевняє, що готове реагувати на мінливі умови. Служби цілодобово стежать за ситуацією. Водіям рекомендовано пристосовувати швидкість до стану дорожнього покриття, особливо на ділянках, схильних до обледеніння. Більший ризик виникне поблизу узбережжя та водойм. Це пов’язано з вищою вологістю повітря.
Температура підвищиться навіть на 30 градусів. Дощ буде не всюди
Найменше опадів в останні дні листопада 2026 року очікується в центральній Норвегії та південній частині Нурланну. Там будуть періоди сонячної погоди, що супроводжуватимуться вітром. Західна та південно-західна частини країни мають підготуватися до інтенсивних опадів. Дощ охопить також значну частину північної Норвегії. Більшість опадів омине лише східний Фіннмарк.
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