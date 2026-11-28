До Норвегії наближається різке потепління. У деяких регіонах країни температура підвищиться навіть на 30 градусів Цельсія порівняно з останніми днями. Однак метеорологи попереджають про дощі та небезпечні умови на дорогах.

Після періоду морозів і сонячної погоди на Норвегію чекає зміна погодних умов. До країни наближається циклон з боку Ісландії, який принесе тепліше повітря та численні опади. Плюсові температури з’являться по всій країні. Метеорологічний інститут (MET) попереджає, що особливо складні дорожні умови можуть виникнути в останні дні листопада.

Потепління охопить усю Норвегію. Метеорологи попереджають водіїв На півдні та сході Норвегії можливі опади крижаного дощу. На півночі країни дощ замерзатиме при контакті з охолодженою поверхнею, що призведе до утворення ожеледиці. Ускладнення очікуються по всій країні. У горах південної Норвегії також оголошено жовте попередження через інтенсивні снігові заметілі. У неділю, 29 листопада, на гірських маршрутах може бути запроваджено рух колонами.



Норвезьке управління громадських доріг (Statens vegvesen) запевняє, що готове реагувати на мінливі умови. Служби цілодобово стежать за ситуацією. Водіям рекомендовано пристосовувати швидкість до стану дорожнього покриття, особливо на ділянках, схильних до обледеніння. Більший ризик виникне поблизу узбережжя та водойм. Це пов’язано з вищою вологістю повітря.

Норвегія вже стикалася з морозною погодою.Фото: pxhere.com

Температура підвищиться навіть на 30 градусів. Дощ буде не всюди У багатьох місцях Норвегії температура підвищиться приблизно на 20 градусів Цельсія. У частині округу Мере-ог-Ромсдал термометри можуть показати навіть 15 градусів Цельсія, що означає підвищення майже на 30 градусів порівняно з нещодавніми морозами. На думку метеорологів, такі коливання не є нетиповими для цієї пори року. Це результат переходу від області високого до області низького тиску.



Найменше опадів в останні дні листопада 2026 року очікується в центральній Норвегії та південній частині Нурланну. Там будуть періоди сонячної погоди, що супроводжуватимуться вітром. Західна та південно-західна частини країни мають підготуватися до інтенсивних опадів. Дощ охопить також значну частину північної Норвегії. Більшість опадів омине лише східний Фіннмарк.