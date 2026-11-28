Væromslag i Norge. Temperaturen stiger med opptil 30 grader
Oppvarmingen vil omfatte hele Norge. Meteorologene advarer bilister
Statens vegvesen opplyser at de er klare til å håndtere de skiftende forholdene. Tjenestene overvåker situasjonen døgnet rundt. Bilister anbefales å tilpasse farten etter forholdene på veien, særlig på strekninger som er utsatt for is. Risikoen vil være større nær kysten og innsjøer. Dette skyldes høyere luftfuktighet.
Temperaturen stiger med opptil 30 grader. Det kommer ikke regn overalt
Det ventes minst nedbør de siste dagene av november 2026 i Midt-Norge og den sørlige delen av Nordland. Der blir det perioder med sol, ledsaget av vind. Den vestlige og sørvestlige delen av landet må forberede seg på kraftig nedbør. Regn vil også ramme store deler av Nord-Norge. Mesteparten av nedbøren vil bare gå utenom Øst-Finnmark.
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