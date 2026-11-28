En kraftig oppvarming er på vei til Norge. I enkelte deler av landet vil temperaturen stige med opptil 30 grader Celsius sammenlignet med de siste dagene. Meteorologene advarer imidlertid mot regn og farlige kjøreforhold.

Etter en periode med frost og solskinn står Norge foran et værskifte. Et lavtrykk fra Island nærmer seg landet og vil føre med seg varmere luft og mye nedbør. Det blir plussgrader i hele landet. Meteorologisk institutt (MET) advarer om at kjøreforholdene kan bli spesielt vanskelige de siste dagene av november.

Oppvarmingen vil omfatte hele Norge. Meteorologene advarer bilister I Sør- og Øst-Norge kan det komme underkjølt regn. I Nord-Norge vil regnet fryse ved kontakt med kaldt underlag, noe som vil føre til isdannelse. Det ventes utfordringer i hele landet. I fjellområdene i Sør-Norge er det også sendt ut gult farevarsel for kraftige snøbyger og snøfokk. Søndag 29. november kan det bli innført kolonnekjøring på fjellovergangene.



Statens vegvesen opplyser at de er klare til å håndtere de skiftende forholdene. Tjenestene overvåker situasjonen døgnet rundt. Bilister anbefales å tilpasse farten etter forholdene på veien, særlig på strekninger som er utsatt for is. Risikoen vil være større nær kysten og innsjøer. Dette skyldes høyere luftfuktighet.

Norge har allerede opplevd kaldt vær.Foto: pxhere.com

Temperaturen stiger med opptil 30 grader. Det kommer ikke regn overalt Mange steder i Norge vil temperaturen stige med rundt 20 grader Celsius. I deler av Møre og Romsdal kan termometeret vise opptil 15 grader Celsius, noe som innebærer en økning på nesten 30 grader sammenlignet med den siste frostperioden. Ifølge meteorologene er slike svingninger ikke uvanlige på denne tiden av året. Det er en følge av overgangen fra høytrykk til lavtrykk.



Det ventes minst nedbør de siste dagene av november 2026 i Midt-Norge og den sørlige delen av Nordland. Der blir det perioder med sol, ledsaget av vind. Den vestlige og sørvestlige delen av landet må forberede seg på kraftig nedbør. Regn vil også ramme store deler av Nord-Norge. Mesteparten av nedbøren vil bare gå utenom Øst-Finnmark.