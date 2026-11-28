Un fuerte calentamiento se aproxima a Noruega. En algunas regiones del país, la temperatura subirá hasta 30 grados Celsius en comparación con los últimos días. Sin embargo, los meteorólogos advierten de lluvias y condiciones peligrosas en las carreteras.

Tras un período de heladas y tiempo soleado, Noruega afrontará un cambio de las condiciones meteorológicas. Una borrasca procedente de Islandia se acerca al país y traerá aire más cálido y numerosas precipitaciones. Las temperaturas positivas aparecerán en todo el país. El Instituto Meteorológico (MET) advierte de que las condiciones en las carreteras podrían ser especialmente difíciles en los últimos días de noviembre.

El calentamiento afectará a toda Noruega. Los meteorólogos advierten a los conductores En el sur y el este de Noruega pueden producirse precipitaciones de lluvia helada. En el norte del país, la lluvia se congelará al entrar en contacto con el suelo frío, lo que provocará la formación de hielo. Se esperan dificultades en todo el país. En las montañas del sur de Noruega también se ha emitido una alerta amarilla por intensas ventiscas de nieve. El domingo 29 de noviembre podría implantarse la circulación en convoy en las rutas de montaña.



La Administración Noruega de Carreteras Públicas (Statens vegvesen) asegura estar preparada para responder a las condiciones cambiantes. Los servicios vigilan la situación las 24 horas del día. Se recomendó a los conductores adaptar la velocidad al estado de la calzada, especialmente en los tramos expuestos a la formación de hielo. El riesgo será mayor cerca de la costa y de las masas de agua. Esto se debe a la mayor humedad del aire.

Noruega ya se ha enfrentado a un tiempo gélido.Foto: pxhere.com

La temperatura subirá hasta 30 grados. No lloverá en todas partes En muchos lugares de Noruega, la temperatura subirá unos 20 grados Celsius. En parte del condado de Møre og Romsdal, los termómetros podrían marcar hasta 15 grados Celsius, lo que supone un aumento de casi 30 grados respecto a las recientes heladas. Según los meteorólogos, estas fluctuaciones no son inusuales para esta época del año. Son el resultado de la transición de un sistema de alta presión a uno de baja presión.



Se espera la menor cantidad de precipitaciones durante los últimos días de noviembre de 2026 en el centro de Noruega y en la parte sur de Nordland. Allí habrá períodos de sol acompañados de viento. El oeste y el suroeste del país deben prepararse para precipitaciones intensas. La lluvia también afectará a gran parte del norte de Noruega. Solo el este de Finnmark quedará al margen de la mayoría de las precipitaciones.