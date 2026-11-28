Cambio meteorológico en Noruega. La temperatura subirá hasta 30 grados
El calentamiento afectará a toda Noruega. Los meteorólogos advierten a los conductores
La Administración Noruega de Carreteras Públicas (Statens vegvesen) asegura estar preparada para responder a las condiciones cambiantes. Los servicios vigilan la situación las 24 horas del día. Se recomendó a los conductores adaptar la velocidad al estado de la calzada, especialmente en los tramos expuestos a la formación de hielo. El riesgo será mayor cerca de la costa y de las masas de agua. Esto se debe a la mayor humedad del aire.
La temperatura subirá hasta 30 grados. No lloverá en todas partes
Se espera la menor cantidad de precipitaciones durante los últimos días de noviembre de 2026 en el centro de Noruega y en la parte sur de Nordland. Allí habrá períodos de sol acompañados de viento. El oeste y el suroeste del país deben prepararse para precipitaciones intensas. La lluvia también afectará a gran parte del norte de Noruega. Solo el este de Finnmark quedará al margen de la mayoría de las precipitaciones.
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