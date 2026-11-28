Pogodowy zwrot w Norwegii. Temperatura wzrośnie nawet o 30 stopni
Ocieplenie obejmie całą Norwegię. Meteorolodzy ostrzegają kierowców
Norweski Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) zapewnia o gotowości do reagowania na zmieniające się warunki. Służby monitorują sytuację przez całą dobę. Kierowcom zalecono dostosowanie prędkości do stanu nawierzchni, szczególnie na odcinkach narażonych na oblodzenia. Większe ryzyko wystąpi w pobliżu wybrzeża i zbiorników wodnych. Wynika to z wyższej wilgotności powietrza.
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Ocieplenie i marznący deszcz: jak dojeżdżasz do pracy?
Temperatura wzrośnie nawet o 30 stopni. Nie wszędzie pojawi się deszcz
Najmniej opadów w ostatnich dniach listopada 2026 spodziewanych jest w środkowej Norwegii i południowej części Nordland. Pojawią się tam okresy ze słońcem, którym będzie towarzyszył wiatr. Zachodnia i południowo-zachodnia część kraju musi przygotować się na intensywne opady. Deszcz obejmie również znaczną część północnej Norwegii. Większość opadów ominie jedynie wschodni Finnmark.
co za bzdury