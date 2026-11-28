Przełom listopada i grudnia 2026 roku przyniesie w Norwegii kalejdoskop pogodowy.

Przełom listopada i grudnia 2026 roku przyniesie w Norwegii kalejdoskop pogodowy. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)

Do Norwegii nadciąga gwałtowne ocieplenie. W niektórych regionach kraju temperatura wzrośnie nawet o 30 stopni Celsjusza w porównaniu z ostatnimi dniami. Meteorolodzy ostrzegają jednak przed opadami deszczu i niebezpiecznymi warunkami na drogach.

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Po okresie mrozów i słonecznej pogody Norwegię czeka zmiana warunków atmosferycznych. Nad kraj nadciąga niż znad Islandii, który przyniesie cieplejsze powietrze i liczne opady. Dodatnie temperatury pojawią się w całym kraju. Instytut Meteorologiczny (MET) ostrzega, że szczególnie trudne warunki drogowe mogą wystąpić w ostatnich dniach listopada.

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Ocieplenie obejmie całą Norwegię. Meteorolodzy ostrzegają kierowców Na południu i wschodzie Norwegii mogą wystąpić opady marznącego deszczu. Na północy kraju deszcz będzie zamarzał w kontakcie z wychłodzonym podłożem, co doprowadzi do powstawania oblodzeń. Utrudnienia spodziewane są w całym kraju. W górach południowej Norwegii wydano również żółte ostrzeżenie przed intensywnymi zamieciami śnieżnymi. W niedzielę, 29 listopada możliwe będzie wprowadzenie ruchu kolumnowego na górskich trasach.



Norweski Zarząd Dróg Publicznych (Statens vegvesen) zapewnia o gotowości do reagowania na zmieniające się warunki. Służby monitorują sytuację przez całą dobę. Kierowcom zalecono dostosowanie prędkości do stanu nawierzchni, szczególnie na odcinkach narażonych na oblodzenia. Większe ryzyko wystąpi w pobliżu wybrzeża i zbiorników wodnych. Wynika to z wyższej wilgotności powietrza.

Norwegia mierzyła się już z mroźną pogodą.Fot. pxhere.com

Ankieta Ocieplenie i marznący deszcz: jak dojeżdżasz do pracy? Jadę autem, ale tylko na zimówkach/kolcach Auto zostawiam – wybieram bus/komunikację Pracuję blisko/z domu, nie ryzykuję na drogach Nie mam wyboru – jadę, choć jest ślisko

Temperatura wzrośnie nawet o 30 stopni. Nie wszędzie pojawi się deszcz W wielu miejscach Norwegii temperatura wzrośnie o około 20 stopni Celsjusza. W części okręgu Møre og Romsdal termometry mogą wskazać nawet 15 stopni Celsjusza, co oznacza wzrost o blisko 30 stopni względem ostatnich mrozów. Zdaniem meteorologów takie wahania nie są nietypowe dla tej pory roku. To efekt przejścia od układu wysokiego do niskiego ciśnienia.



Najmniej opadów w ostatnich dniach listopada 2026 spodziewanych jest w środkowej Norwegii i południowej części Nordland. Pojawią się tam okresy ze słońcem, którym będzie towarzyszył wiatr. Zachodnia i południowo-zachodnia część kraju musi przygotować się na intensywne opady. Deszcz obejmie również znaczną część północnej Norwegii. Większość opadów ominie jedynie wschodni Finnmark.