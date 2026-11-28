Orų permaina Norvegijoje. Temperatūra pakils net 30 laipsnių
Atšilimas apims visą Norvegiją. Meteorologai įspėja vairuotojus
Norvegijos viešųjų kelių administracija (Statens vegvesen) užtikrina esanti pasirengusi reaguoti į besikeičiančias sąlygas. Tarnybos visą parą stebi situaciją. Vairuotojams rekomenduota pritaikyti greitį prie kelio dangos būklės, ypač atkarpose, kuriose kyla apledėjimo pavojus. Didesnė rizika bus prie pakrantės ir vandens telkinių. Taip yra dėl didesnės oro drėgmės.
Temperatūra pakils net 30 laipsnių. Lietus bus ne visur
Mažiausiai kritulių paskutinėmis 2026 m. lapkričio dienomis tikimasi centrinėje Norvegijoje ir pietinėje Nordlando dalyje. Ten bus saulėtų laikotarpių, kuriuos lydės vėjas. Vakarinė ir pietvakarinė šalies dalis turi pasiruošti intensyviems krituliams. Lietus apims ir didelę šiaurinės Norvegijos dalį. Daugumos kritulių išvengs tik rytinė Finnmarko dalis.
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