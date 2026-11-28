Schimbare de vreme în Norvegia. Temperatura va crește chiar și cu 30 de grade
Încălzirea va cuprinde toată Norvegia. Meteorologii îi avertizează pe șoferi
Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice (Statens vegvesen) asigură că este pregătită să reacționeze la condițiile în schimbare. Serviciile monitorizează situația non-stop. Șoferilor li s-a recomandat să își adapteze viteza la starea carosabilului, în special pe sectoarele expuse la polei. Un risc mai mare va exista în apropierea coastelor și a corpurilor de apă. Acest lucru se datorează umidității mai ridicate a aerului.
Temperatura va crește chiar și cu 30 de grade. Nu peste tot va ploua
Cele mai puține precipitații în ultimele zile ale lunii noiembrie 2026 sunt așteptate în centrul Norvegiei și în partea sudică a regiunii Nordland. Acolo vor exista perioade cu soare, însoțite de vânt. Partea de vest și sud-vest a țării trebuie să se pregătească pentru precipitații intense. Ploaia va cuprinde și o mare parte din nordul Norvegiei. Doar estul regiunii Finnmark va fi în mare parte ocolit de precipitații.
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