O încălzire bruscă se apropie de Norvegia. În unele regiuni ale țării, temperatura va crește chiar și cu 30 de grade Celsius față de ultimele zile. Meteorologii avertizează însă asupra ploilor și a condițiilor periculoase pe drumuri.

După o perioadă de ger și vreme însorită, Norvegia se confruntă cu o schimbare a condițiilor meteorologice. O depresiune atmosferică dinspre Islanda se apropie de țară, aducând aer mai cald și numeroase precipitații. Temperaturile pozitive vor apărea în toată țara. Institutul Meteorologic (MET) avertizează că condiții rutiere deosebit de dificile pot apărea în ultimele zile ale lunii noiembrie.

Încălzirea va cuprinde toată Norvegia. Meteorologii îi avertizează pe șoferi În sudul și estul Norvegiei pot apărea ploi înghețate. În nordul țării, ploaia va îngheța la contactul cu solul răcit, ceea ce va duce la formarea poleiului. Dificultăți sunt așteptate în întreaga țară. În munții din sudul Norvegiei a fost emisă și o avertizare galbenă pentru viscole intense. Duminică, 29 noiembrie, este posibilă introducerea circulației în coloană pe traseele montane.



Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice (Statens vegvesen) asigură că este pregătită să reacționeze la condițiile în schimbare. Serviciile monitorizează situația non-stop. Șoferilor li s-a recomandat să își adapteze viteza la starea carosabilului, în special pe sectoarele expuse la polei. Un risc mai mare va exista în apropierea coastelor și a corpurilor de apă. Acest lucru se datorează umidității mai ridicate a aerului.

Norvegia s-a confruntat deja cu vreme geroasă.Foto: pxhere.com

Temperatura va crește chiar și cu 30 de grade. Nu peste tot va ploua În multe locuri din Norvegia, temperatura va crește cu aproximativ 20 de grade Celsius. Într-o parte a districtului Møre og Romsdal, termometrele pot indica chiar 15 grade Celsius, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 30 de grade față de gerurile recente. Potrivit meteorologilor, astfel de variații nu sunt neobișnuite pentru această perioadă a anului. Ele sunt rezultatul trecerii de la un sistem de înaltă presiune la unul de joasă presiune.



Cele mai puține precipitații în ultimele zile ale lunii noiembrie 2026 sunt așteptate în centrul Norvegiei și în partea sudică a regiunii Nordland. Acolo vor exista perioade cu soare, însoțite de vânt. Partea de vest și sud-vest a țării trebuie să se pregătească pentru precipitații intense. Ploaia va cuprinde și o mare parte din nordul Norvegiei. Doar estul regiunii Finnmark va fi în mare parte ocolit de precipitații.