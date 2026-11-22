Будівля офіційно схвалена як будинок на дві сім’ї, але використовувалася як односімейний будинок. Власник здав нерухомість в оренду, а орендар переобладнав господарські приміщення в підвалі для житлових потреб. Така зміна способу використання потребує отримання відповідного дозволу. У цьому випадку навіть не було подано належної заяви.

Перевірка виявила порушення. Заборони не дотрималися Справа стала відомою під час реалізації проєкту «Bo bedre» у східній частині Сарпсборга. 2 березня пожежна служба провела перевірку будівлі, під час якої виявила дві спальні та вітальню, облаштовані в підвалі. Приміщення вже використовувалися. Пожежники негайно видали усну заборону на їх використання, оскільки не було забезпечено належних шляхів евакуації на випадок пожежі. Попри це орендар не виконав розпорядження.



Через 16 днів посадовці знову відвідали нерухомість. Під час перевірки вони встановили, що спальні в підвалі й надалі використовуються, а один із мешканців підтвердив, що живе там. Було видано ще один усний припис припинити використання приміщень. 23 березня його підтвердили письмово, а перевірка, проведена того ж дня, показала, що приміщення були звільнені та впорядковані.

Переобладнаний підвал, зокрема, не відповідав вимогам пожежної безпеки.Фото: Wikimedia Commons/Paweł Szubert/CC-BY-SA-3.0

Вікна становили загрозу. Відповідальність поніс орендар Проблема не обмежувалася відсутністю необхідного дозволу. Вікна в підвалі були надто малими, щоб слугувати шляхами евакуації, і водночас пропускали недостатньо денного світла. Одне з вікон у спальні було повністю закрите. Муніципалітет визнав, що використання цих приміщень становило загрозу життю та здоров’ю мешканців.



Посадовці встановили, що за незаконне використання підвалу відповідав орендар. Власник надав договір, який охоплював п’ять приміщень: кухню, вітальню та три спальні на верхньому поверсі, а про використання підвалу дізнався лише після втручання муніципалітету. Орендар не заперечував своєї відповідальності. Водночас він пояснив, що не мав наміру отримувати фінансову вигоду від здавання підвалу в оренду та не знав чинних вимог. Муніципалітет визнав його поведінку грубою недбалістю, зазначивши, що невеликі вікна мали викликати сумніви щодо безпеки приміщень.