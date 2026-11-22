22.11.2026 08:21
Перетворив підвал на спальню. Перевірка завершилася великим штрафом
Перевірка виявила порушення. Заборони не дотрималися
Через 16 днів посадовці знову відвідали нерухомість. Під час перевірки вони встановили, що спальні в підвалі й надалі використовуються, а один із мешканців підтвердив, що живе там. Було видано ще один усний припис припинити використання приміщень. 23 березня його підтвердили письмово, а перевірка, проведена того ж дня, показала, що приміщення були звільнені та впорядковані.
Переобладнаний підвал, зокрема, не відповідав вимогам пожежної безпеки.Фото: Wikimedia Commons/Paweł Szubert/CC-BY-SA-3.0
Вікна становили загрозу. Відповідальність поніс орендар
Посадовці встановили, що за незаконне використання підвалу відповідав орендар. Власник надав договір, який охоплював п’ять приміщень: кухню, вітальню та три спальні на верхньому поверсі, а про використання підвалу дізнався лише після втручання муніципалітету. Орендар не заперечував своєї відповідальності. Водночас він пояснив, що не мав наміру отримувати фінансову вигоду від здавання підвалу в оренду та не знав чинних вимог. Муніципалітет визнав його поведінку грубою недбалістю, зазначивши, що невеликі вікна мали викликати сумніви щодо безпеки приміщень.
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