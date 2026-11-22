Dwa pomieszczenia gospodarcze w piwnicy domu w Sarpsborg zamieniono na sypialnie. Kontrola wykazała brak odpowiednich dróg ewakuacyjnych, niewystarczające zabezpieczenia przeciwpożarowe i zbyt mało światła dziennego. Najemca nieruchomości został ukarany karą pieniężną w wysokości 50 tys. NOK.

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Budynek jest formalnie zatwierdzony jako dom dwurodzinny, ale był użytkowany jako jednorodzinny. Właściciel wynajął nieruchomość, a najemca przeznaczył pomieszczenia gospodarcze w piwnicy na cele mieszkalne. Taka zmiana sposobu użytkowania wymaga uzyskania odpowiedniej zgody. W tym przypadku nie złożono nawet stosownego wniosku.

Kontrola ujawniła nieprawidłowości. Zakaz nie został przestrzegany Sprawa wyszła na jaw podczas realizacji projektu „Bo bedre” we wschodniej części Sarpsborg. 2 marca straż pożarna przeprowadziła kontrolę budynku, podczas której odkryła dwie sypialnie i pokój dzienny urządzone w piwnicy. Pomieszczenia były już użytkowane. Strażacy natychmiast wydali ustny zakaz korzystania z nich, ponieważ nie zapewniono odpowiednich dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru. Mimo to najemca nie zastosował się do polecenia.



Po 16 dniach urzędnicy ponownie odwiedzili nieruchomość. Podczas kontroli stwierdzili, że sypialnie w piwnicy nadal są wykorzystywane, a jeden z mieszkańców potwierdził, że tam mieszka. Wydano kolejny ustny nakaz zaprzestania użytkowania pomieszczeń. 23 marca został on potwierdzony na piśmie, a kontrola przeprowadzona tego samego dnia wykazała, że pomieszczenia zostały opróżnione i uporządkowane.

Przerobiona piwnica nie spełniała m.in. warunków ochrony przeciwpożarowej.Fot. Wikimedia Commons/Paweł Szubert/CC-BY-SA-3.0

Okna stanowiły zagrożenie. Odpowiedzialność poniósł najemca Problem nie ograniczał się do braku wymaganej zgody. Okna w piwnicy były zbyt małe, aby mogły służyć jako drogi ewakuacyjne, a jednocześnie przepuszczały niewystarczającą ilość światła dziennego. Jedno z okien w sypialni było całkowicie zasłonięte. Gmina uznała, że korzystanie z tych pomieszczeń stanowiło zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.



Urzędnicy ustalili, że za nielegalne użytkowanie piwnicy odpowiadał najemca. Właściciel przedstawił umowę obejmującą pięć pomieszczeń: kuchnię, salon i trzy sypialnie na piętrze, a o wykorzystaniu piwnicy dowiedział się dopiero po interwencji gminy. Najemca nie kwestionował swojej odpowiedzialności. Wyjaśniał jednak, że nie zamierzał osiągać korzyści finansowych z wynajmowania piwnicy i nie znał obowiązujących wymagań. Gmina uznała jego zachowanie za rażące niedbalstwo, wskazując, że niewielkie okna powinny wzbudzić wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pomieszczeń.