22 listopada 2026 08:21
Zamienił piwnicę w sypialnię. Kontrola zakończyła się dużą karą
Kontrola ujawniła nieprawidłowości. Zakaz nie został przestrzegany
Po 16 dniach urzędnicy ponownie odwiedzili nieruchomość. Podczas kontroli stwierdzili, że sypialnie w piwnicy nadal są wykorzystywane, a jeden z mieszkańców potwierdził, że tam mieszka. Wydano kolejny ustny nakaz zaprzestania użytkowania pomieszczeń. 23 marca został on potwierdzony na piśmie, a kontrola przeprowadzona tego samego dnia wykazała, że pomieszczenia zostały opróżnione i uporządkowane.
Przerobiona piwnica nie spełniała m.in. warunków ochrony przeciwpożarowej.Fot. Wikimedia Commons/Paweł Szubert/CC-BY-SA-3.0
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Okna stanowiły zagrożenie. Odpowiedzialność poniósł najemca
Urzędnicy ustalili, że za nielegalne użytkowanie piwnicy odpowiadał najemca. Właściciel przedstawił umowę obejmującą pięć pomieszczeń: kuchnię, salon i trzy sypialnie na piętrze, a o wykorzystaniu piwnicy dowiedział się dopiero po interwencji gminy. Najemca nie kwestionował swojej odpowiedzialności. Wyjaśniał jednak, że nie zamierzał osiągać korzyści finansowych z wynajmowania piwnicy i nie znał obowiązujących wymagań. Gmina uznała jego zachowanie za rażące niedbalstwo, wskazując, że niewielkie okna powinny wzbudzić wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pomieszczeń.
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