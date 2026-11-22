22.11.2026 08:21
Transformó el sótano en dormitorios. La inspección terminó con una fuerte multa
La inspección reveló irregularidades. La prohibición no fue respetada
Dieciséis días después, los funcionarios volvieron a visitar la propiedad. Durante la inspección comprobaron que los dormitorios del sótano seguían utilizándose, y uno de los residentes confirmó que vivía allí. Se emitió otra orden verbal de dejar de utilizar las habitaciones. El 23 de marzo fue confirmada por escrito, y una inspección realizada ese mismo día mostró que las habitaciones habían sido desalojadas y ordenadas.
El sótano reformado no cumplía, entre otras cosas, las condiciones de protección contra incendios.Foto: Wikimedia Commons/Paweł Szubert/CC-BY-SA-3.0
Las ventanas suponían un peligro. El inquilino asumió la responsabilidad
Los funcionarios determinaron que el inquilino era responsable del uso ilegal del sótano. El propietario presentó un contrato que incluía cinco estancias: cocina, sala de estar y tres dormitorios en la planta superior, y afirmó que se enteró del uso del sótano solo después de la intervención del municipio. El inquilino no cuestionó su responsabilidad. Sin embargo, explicó que no tenía la intención de obtener beneficios económicos alquilando el sótano y que no conocía los requisitos vigentes. El municipio consideró su conducta como negligencia grave, señalando que las pequeñas ventanas deberían haber suscitado dudas sobre la seguridad de las habitaciones.
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