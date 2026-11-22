Dos cuartos de servicio en el sótano de una casa en Sarpsborg fueron transformados en dormitorios. La inspección reveló la falta de rutas de evacuación adecuadas, medidas de protección contra incendios insuficientes y muy poca luz natural. El inquilino de la propiedad fue sancionado con una multa de 50.000 NOK.

El edificio está aprobado formalmente como una vivienda para dos familias, pero se utilizaba como una vivienda unifamiliar. El propietario alquiló la propiedad y el inquilino destinó los cuartos de servicio del sótano a fines residenciales. Este cambio de uso requiere la obtención de la autorización correspondiente. En este caso ni siquiera se presentó la solicitud pertinente.

La inspección reveló irregularidades. La prohibición no fue respetada El caso salió a la luz durante la ejecución del proyecto «Bo bedre» en la parte oriental de Sarpsborg. El 2 de marzo, los bomberos realizaron una inspección del edificio, durante la cual descubrieron dos dormitorios y una sala de estar habilitados en el sótano. Las habitaciones ya estaban en uso. Los bomberos emitieron de inmediato una prohibición verbal de utilizarlas, ya que no se habían garantizado rutas de evacuación adecuadas en caso de incendio. A pesar de ello, el inquilino no acató la orden.



Dieciséis días después, los funcionarios volvieron a visitar la propiedad. Durante la inspección comprobaron que los dormitorios del sótano seguían utilizándose, y uno de los residentes confirmó que vivía allí. Se emitió otra orden verbal de dejar de utilizar las habitaciones. El 23 de marzo fue confirmada por escrito, y una inspección realizada ese mismo día mostró que las habitaciones habían sido desalojadas y ordenadas.

El sótano reformado no cumplía, entre otras cosas, las condiciones de protección contra incendios.Foto: Wikimedia Commons/Paweł Szubert/CC-BY-SA-3.0

Las ventanas suponían un peligro. El inquilino asumió la responsabilidad El problema no se limitaba a la falta de la autorización requerida. Las ventanas del sótano eran demasiado pequeñas para servir como vías de evacuación y, al mismo tiempo, dejaban pasar una cantidad insuficiente de luz natural. Una de las ventanas del dormitorio estaba completamente cubierta. El municipio consideró que el uso de estas habitaciones suponía un peligro para la vida y la salud de los residentes.



Los funcionarios determinaron que el inquilino era responsable del uso ilegal del sótano. El propietario presentó un contrato que incluía cinco estancias: cocina, sala de estar y tres dormitorios en la planta superior, y afirmó que se enteró del uso del sótano solo después de la intervención del municipio. El inquilino no cuestionó su responsabilidad. Sin embargo, explicó que no tenía la intención de obtener beneficios económicos alquilando el sótano y que no conocía los requisitos vigentes. El municipio consideró su conducta como negligencia grave, señalando que las pequeñas ventanas deberían haber suscitado dudas sobre la seguridad de las habitaciones.