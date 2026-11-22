To boder i kjelleren i et hus i Sarpsborg ble gjort om til soverom. Tilsynet avdekket mangel på tilfredsstillende rømningveier, utilstrekkelig brannsikring og for lite dagslys. Leietakeren av eiendommen ble ilagt en bot på 50 000 NOK.

Bygningen er formelt godkjent som en tomannsbolig, men ble brukt som en enebolig. Eieren leide ut eiendommen, og leietakeren tok i bruk bodene i kjelleren til boligformål. En slik bruksendring krever nødvendig tillatelse. I dette tilfellet ble det ikke engang sendt inn en søknad.

Tilsynet avdekket avvik. Forbudet ble ikke fulgt Saken kom for dagen under gjennomføringen av prosjektet «Bo bedre» i den østlige delen av Sarpsborg. Den 2. mars gjennomførte brannvesenet tilsyn i bygningen, der de oppdaget to soverom og en stue innredet i kjelleren. Rommene var allerede i bruk. Brannvesenet ga umiddelbart et muntlig forbud mot å bruke dem, fordi det ikke var sørget for tilfredsstillende rømningveier i tilfelle brann. Til tross for dette fulgte ikke leietakeren pålegget.



Etter 16 dager besøkte tjenestemennene eiendommen på nytt. Under tilsynet konstaterte de at soverommene i kjelleren fortsatt var i bruk, og en av beboerne bekreftet at han bodde der. Det ble gitt et nytt muntlig pålegg om å stanse bruken av rommene. Den 23. mars ble det bekreftet skriftlig, og et tilsyn gjennomført samme dag viste at rommene var tømt og ryddet.

Den ombygde kjelleren oppfylte blant annet ikke kravene til brannsikring.Foto: Wikimedia Commons/Paweł Szubert/CC-BY-SA-3.0

Vinduene utgjorde en fare. Leietakeren ble holdt ansvarlig Problemet var ikke begrenset til manglende nødvendig tillatelse. Vinduene i kjelleren var for små til å kunne brukes som rømningveier, og slapp samtidig inn for lite dagslys. Ett av vinduene på soverommet var helt tildekket. Kommunen vurderte at bruken av disse rommene utgjorde en fare for beboernes liv og helse.



Tjenestemennene fastslo at leietakeren var ansvarlig for den ulovlige bruken av kjelleren. Eieren la fram en kontrakt som omfattet fem rom: kjøkken, stue og tre soverom i etasjen over, og fikk først vite om bruken av kjelleren etter kommunens inngripen. Leietakeren bestridte ikke sitt ansvar. Han forklarte imidlertid at han ikke hadde til hensikt å oppnå økonomisk gevinst ved å leie ut kjelleren, og at han ikke kjente til de gjeldende kravene. Kommunen vurderte handlingen hans som grovt uaktsom og påpekte at de små vinduene burde ha vakt tvil om rommenes sikkerhet.