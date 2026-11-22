22.11.2026 08:21
Gjorde kjelleren om til soverom. Tilsyn endte med stor bot
Tilsynet avdekket avvik. Forbudet ble ikke fulgt
Etter 16 dager besøkte tjenestemennene eiendommen på nytt. Under tilsynet konstaterte de at soverommene i kjelleren fortsatt var i bruk, og en av beboerne bekreftet at han bodde der. Det ble gitt et nytt muntlig pålegg om å stanse bruken av rommene. Den 23. mars ble det bekreftet skriftlig, og et tilsyn gjennomført samme dag viste at rommene var tømt og ryddet.
Den ombygde kjelleren oppfylte blant annet ikke kravene til brannsikring.Foto: Wikimedia Commons/Paweł Szubert/CC-BY-SA-3.0
Vinduene utgjorde en fare. Leietakeren ble holdt ansvarlig
Tjenestemennene fastslo at leietakeren var ansvarlig for den ulovlige bruken av kjelleren. Eieren la fram en kontrakt som omfattet fem rom: kjøkken, stue og tre soverom i etasjen over, og fikk først vite om bruken av kjelleren etter kommunens inngripen. Leietakeren bestridte ikke sitt ansvar. Han forklarte imidlertid at han ikke hadde til hensikt å oppnå økonomisk gevinst ved å leie ut kjelleren, og at han ikke kjente til de gjeldende kravene. Kommunen vurderte handlingen hans som grovt uaktsom og påpekte at de små vinduene burde ha vakt tvil om rommenes sikkerhet.
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