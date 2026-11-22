Două spații utilitare din subsolul unei case din Sarpsborg au fost transformate în dormitoare. Controlul a arătat lipsa unor căi de evacuare adecvate, măsuri insuficiente de protecție împotriva incendiilor și prea puțină lumină naturală. Chiriașul proprietății a fost sancționat cu o amendă de 50 de mii de NOK.

Clădirea este aprobată oficial ca locuință pentru două familii, însă era utilizată ca locuință unifamilială. Proprietarul a închiriat imobilul, iar chiriașul a transformat spațiile utilitare din subsol în spații de locuit. O astfel de schimbare a modului de utilizare necesită obținerea aprobării corespunzătoare. În acest caz, nici măcar nu a fost depusă cererea necesară.

Controlul a dezvăluit nereguli. Interdicția nu a fost respectată Cazul a ieșit la iveală în timpul implementării proiectului „Bo bedre” în partea de est a orașului Sarpsborg. La 2 martie, pompierii au efectuat un control al clădirii, în timpul căruia au descoperit două dormitoare și o cameră de zi amenajate în subsol. Spațiile erau deja utilizate. Pompierii au emis imediat o interdicție verbală de folosire a acestora, deoarece nu erau asigurate căi de evacuare adecvate în caz de incendiu. Cu toate acestea, chiriașul nu a respectat dispoziția.



După 16 zile, autoritățile au vizitat din nou proprietatea. În timpul controlului, au constatat că dormitoarele din subsol erau utilizate în continuare, iar unul dintre locatari a confirmat că locuiește acolo. A fost emis un nou ordin verbal de încetare a utilizării spațiilor. La 23 martie, acesta a fost confirmat în scris, iar controlul efectuat în aceeași zi a arătat că spațiile au fost golite și puse în ordine.

Subsolul transformat nu îndeplinea, printre altele, cerințele de protecție împotriva incendiilor.Foto: Wikimedia Commons/Paweł Szubert/CC-BY-SA-3.0

Ferestrele reprezentau un pericol. Chiriașul a fost tras la răspundere Problema nu se limita la lipsa aprobării necesare. Ferestrele din subsol erau prea mici pentru a putea servi drept căi de evacuare și, în același timp, lăsau să pătrundă prea puțină lumină naturală. Una dintre ferestrele din dormitor era complet acoperită. Municipalitatea a considerat că utilizarea acestor spații reprezenta un pericol pentru viața și sănătatea locatarilor.



Autoritățile au stabilit că chiriașul era responsabil pentru utilizarea ilegală a subsolului. Proprietarul a prezentat un contract care includea cinci încăperi: bucătăria, camera de zi și trei dormitoare la etaj, iar despre utilizarea subsolului a aflat abia după intervenția municipalității. Chiriașul nu și-a contestat responsabilitatea. Totuși, el a explicat că nu intenționa să obțină beneficii financiare din închirierea subsolului și că nu cunoștea cerințele aplicabile. Municipalitatea a considerat comportamentul său drept neglijență gravă, subliniind că ferestrele mici ar fi trebuit să ridice semne de întrebare privind siguranța spațiilor.