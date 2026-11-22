22.11.2026 08:21
A transformat subsolul în dormitor. Controlul s-a încheiat cu o amendă mare
Controlul a dezvăluit nereguli. Interdicția nu a fost respectată
După 16 zile, autoritățile au vizitat din nou proprietatea. În timpul controlului, au constatat că dormitoarele din subsol erau utilizate în continuare, iar unul dintre locatari a confirmat că locuiește acolo. A fost emis un nou ordin verbal de încetare a utilizării spațiilor. La 23 martie, acesta a fost confirmat în scris, iar controlul efectuat în aceeași zi a arătat că spațiile au fost golite și puse în ordine.
Subsolul transformat nu îndeplinea, printre altele, cerințele de protecție împotriva incendiilor.Foto: Wikimedia Commons/Paweł Szubert/CC-BY-SA-3.0
Ferestrele reprezentau un pericol. Chiriașul a fost tras la răspundere
Autoritățile au stabilit că chiriașul era responsabil pentru utilizarea ilegală a subsolului. Proprietarul a prezentat un contract care includea cinci încăperi: bucătăria, camera de zi și trei dormitoare la etaj, iar despre utilizarea subsolului a aflat abia după intervenția municipalității. Chiriașul nu și-a contestat responsabilitatea. Totuși, el a explicat că nu intenționa să obțină beneficii financiare din închirierea subsolului și că nu cunoștea cerințele aplicabile. Municipalitatea a considerat comportamentul său drept neglijență gravă, subliniind că ferestrele mici ar fi trebuit să ridice semne de întrebare privind siguranța spațiilor.
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