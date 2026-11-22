22.11.2026 08:21
Rūsį pavertė miegamuoju. Patikrinimas baigėsi didele bauda
Patikrinimas atskleidė pažeidimus. Draudimo nebuvo laikomasi
Po 16 dienų pareigūnai dar kartą apsilankė šiame objekte. Patikrinimo metu jie nustatė, kad rūsio miegamieji vis dar naudojami, o vienas iš gyventojų patvirtino, kad ten gyvena. Buvo dar kartą žodžiu nurodyta nutraukti naudojimąsi patalpomis. Kovo 23 d. šis nurodymas buvo patvirtintas raštu, o tą pačią dieną atliktas patikrinimas parodė, kad patalpos buvo atlaisvintos ir sutvarkytos.
Pertvarkytas rūsys, be kita ko, neatitiko priešgaisrinės apsaugos reikalavimų.Nuotr. Wikimedia Commons/Paweł Szubert/CC-BY-SA-3.0
Langai kėlė pavojų. Atsakomybė teko nuomininkui
Pareigūnai nustatė, kad už neteisėtą rūsio naudojimą atsakingas buvo nuomininkas. Savininkas pateikė sutartį, apimančią penkias patalpas: virtuvę, svetainę ir tris miegamuosius aukšte, o apie rūsio naudojimą sužinojo tik po savivaldybės įsikišimo. Nuomininkas savo atsakomybės neginčijo. Tačiau jis paaiškino, kad neketino gauti finansinės naudos iš rūsio nuomos ir nežinojo galiojančių reikalavimų. Savivaldybė jo elgesį įvertino kaip šiurkštų neatsargumą, nurodydama, kad maži langai turėjo sukelti abejonių dėl patalpų saugumo.
Naujausi straipsniai
- Vyriausybė nori skirti 23,4 mlrd. kronų „Norgespris“ programai. Kur sąskaitoje matyti elektros priemoka?
- Toks šaltis lapkritį pasitaiko retai. Norvegijoje užfiksuota beveik 25 laipsnių šalčio
- Rekordinis importas ir didžiulis prekybos perteklius. Tokių pajamų nebuvo jau daug metų
- 599 atvykimai ir 800 išvykimų. Kaip pasikeitė lenkų migracija Norvegijoje?
- Kada NAV išmoka ligos išmoką? Vieni pinigus gauna po kelių dienų, kiti laukia savaitėmis
- D numeris savaime netaps nuolatiniu. Kaip gauti norvegišką asmens tapatybės kortelę ir „BankID“