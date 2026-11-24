Готовий паспорт надсилають поштою, тому до паспортного збору додається 175 кр за відправлення кожного документа. Приклади з повідомлення посольства:Гроші потрібно переказати на рахунок посольства 1813 16 70857. У призначенні платежу вкажіть ім’я та прізвище особи, якої стосується заява, слова «паспортний візит» і назву міста, де відбуватиметься чергування. Роздруковане підтвердження переказу візьміть із собою.

Перший паспорт дитини — лише з польським свідоцтвом про народження

Якщо дитина народилася в Норвегії, заяву на її перший паспорт приймуть лише за умови, що норвезьке свідоцтво про народження було раніше внесене до польського реєстру актів цивільного стану. Польське свідоцтво про народження потрібно принести на чергування. Посольство попереджає, що заяви без такої реєстрації не розглядатимуться.