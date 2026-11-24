24.11.2026 14:12
Паспорт без поїздки до Осло. Запис на чергування в Бергені відкривається сьогодні о 16:00, в Олесунні — 1 грудня
Два чергування в грудні
- Берген, 3 і 4 грудня — у Почесному консульстві Республіки Польща, Vaskerelven 39, 5-й поверх,
- Олесунн, 10 і 11 грудня — у католицькій парафії Vår Frue kirke, Kviltunvegen 6b.
Під час чергувань приймаються виключно заяви на оформлення паспортів — як від дорослих, так і від дітей. З інших питань, як і раніше, потрібно звертатися до консульського відділу в Осло.
Як записатися
- Норвегія, Осло,
- візити до консульства — паспортні справи,
- переписати код із зображення,
- місце візиту «Берген» або «Олесунн», а не «Осло».
Посольство зазначає, що кількість місць обмежена, тому найкраще сісти за комп’ютер за кілька хвилин до 16:00.
Скільки ви заплатите і коли зробити переказ
- паспорт для дорослого — 1745 кр (1570 кр і 175 кр за відправлення),
- паспорт для дитини до 12 років — 680 кр,
- паспорт для дитини віком 12–18 років — 960 кр,
- тимчасовий паспорт на час очікування на біометричний — 400 кр.
Гроші потрібно переказати на рахунок посольства 1813 16 70857 не пізніше ніж за день до візиту. У призначенні платежу вкажіть ім’я та прізвище особи, якої стосується заява, слова «паспортний візит» і назву міста, де відбуватиметься чергування. Роздруковане підтвердження переказу візьміть із собою.
Перед святами варто перевірити термін дії паспортів усієї родини.Фото: Adobe Stock, стандартна ліцензія
Перший паспорт дитини — лише з польським свідоцтвом про народження
Без польського свідоцтва про народження дитини заяву на її перший паспорт не приймуть.
Фото та запитання
Дитина з норвезьким паспортом їде до Польщі
Під час перетину польського кордону така дитина повинна мати дійсний польський проїзний документ. Самого норвезького паспорта недостатньо, а без польського документа можуть виникнути проблеми під час виїзду з Польщі.
Найновіші статті
- Скільки алкоголю та сигарет можна привезти з Польщі на свята? Літр горілки, 100 сигарет, вищі штрафи з липня
- NAV платить раніше: пенсія та допомога по інвалідності 11 грудня, barnetrygd — 16 грудня. З чого не утримають податок
- Вам змінили зміну в Норвегії. Коли вас мають попередити за 14 днів?
- Ваш перший день катання на лижах у Норвегії може початися біля стійки видачі
- Зустрічаєте когось в Осло? Перш ніж виходити з дому, запитайте три літери
- Працювали в Литві та Норвегії. Куди звертатися щодо пенсії за віком?