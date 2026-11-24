24.11.2026 14:12
Pasas be kelionės į Oslą. Registracija į priėmimą Bergene prasideda šiandien 16:00, Olėsiunde – gruodžio 1 d.
Du priėmimai gruodį
- Bergenas, gruodžio 3 ir 4 d. – Lenkijos Respublikos garbės konsulate, Vaskerelven 39, 5 aukšte,
- Olėsiundas, gruodžio 10 ir 11 d. – katalikų parapijoje Vår Frue kirke, Kviltunvegen 6b.
Priėmimų metu priimami tik suaugusiųjų ir vaikų prašymai išduoti pasą. Kitais klausimais ir toliau reikia kreiptis į konsulinį skyrių Osle.
Kaip užsiregistruoti
- Norvegija, Oslas,
- vizitai konsulate – pasų reikalai,
- perrašyti kodą iš paveikslėlio,
- vizito vietą „Bergen“ arba „Ålesund“, o ne „Oslo“.
Ambasada pabrėžia, kad vietų skaičius ribotas, todėl geriausia prie kompiuterio atsisėsti likus kelioms minutėms iki 16:00 val.
Kiek sumokėsite ir kada atlikti pavedimą
- pasas suaugusiajam – 1745 kr (1570 kr ir 175 kr už siuntimą),
- pasas vaikui iki 12 metų – 680 kr,
- pasas 12–18 metų vaikui – 960 kr,
- laikinas pasas, kol laukiama biometrinio paso – 400 kr.
Pinigus reikia pervesti į ambasados sąskaitą 1813 16 70857 ne vėliau kaip likus vienai dienai iki vizito. Pavedimo paskirtyje įrašykite asmens, kurio prašymas teikiamas, vardą ir pavardę, žodžius „wizyta paszportowa“ ir priėmimo miesto pavadinimą. Su savimi atsineškite atspausdintą pavedimo patvirtinimą.
Prieš šventes verta patikrinti visos šeimos pasų galiojimą.Nuotr. „Adobe Stock“, standartinė licencija
Pirmasis vaiko pasas – tik su Lenkijos gimimo liudijimu
Be Lenkijos vaiko gimimo liudijimo prašymas išduoti jo pirmąjį pasą nebus priimtas.
Nuotrauka ir klausimai
Vaikas su Norvegijos pasu vyksta į Lenkiją
Kirsdamas Lenkijos sieną toks vaikas turėtų turėti galiojantį Lenkijos kelionės dokumentą. Vien Norvegijos paso nepakanka, o be Lenkijos paso gali kilti problemų išvykstant iš Lenkijos.
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