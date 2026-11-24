24.11.2026 14:12
Pasaporte sin viajar a Oslo. Las inscripciones para la jornada en Bergen se abren hoy a las 16:00 y en Ålesund el 1 de diciembre
Dos jornadas en diciembre
- Bergen, 3 y 4 de diciembre – en el Consulado Honorario de Polonia, Vaskerelven 39, 5.ª planta,
- Ålesund, 10 y 11 de diciembre – en la parroquia católica Vår Frue kirke, Kviltunvegen 6b.
Durante las jornadas solo se aceptarán solicitudes de pasaporte, tanto de adultos como de niños. Para otros asuntos, hay que seguir dirigiéndose a la sección consular en Oslo.
Cómo inscribirse
- Noruega, Oslo,
- citas en el consulado – asuntos de pasaportes,
- introducir el código de la imagen,
- el lugar de la cita: «Bergen» o «Ålesund», y no «Oslo».
La Embajada señala que el número de plazas es limitado, por lo que conviene sentarse frente al ordenador unos minutos antes de las 16:00.
Cuánto pagar y cuándo hacer la transferencia
- pasaporte para adulto – 1745 kr (1570 kr y 175 kr por el envío),
- pasaporte para un niño menor de 12 años – 680 kr,
- pasaporte para un menor de entre 12 y 18 años – 960 kr,
- pasaporte temporal mientras se espera el biométrico – 400 kr.
El dinero debe transferirse a la cuenta de la Embajada 1813 16 70857 a más tardar el día anterior a la cita. En el concepto de la transferencia, escribe el nombre y apellidos de la persona a la que se refiere la solicitud, las palabras «cita para pasaporte» y el nombre de la ciudad donde se celebra la jornada. Lleva contigo una copia impresa del comprobante de transferencia.
Antes de las fiestas, conviene comprobar la validez de los pasaportes de toda la familia.Foto: Adobe Stock, licencia estándar
El primer pasaporte de un niño, solo con un certificado de nacimiento polaco
Sin el certificado de nacimiento polaco del niño, no se aceptará la solicitud de su primer pasaporte.
Foto y preguntas
Un niño con pasaporte noruego viaja a Polonia
Al cruzar la frontera polaca, ese niño debe tener un documento de viaje polaco válido. El pasaporte noruego por sí solo no es suficiente y, sin un documento polaco, pueden surgir problemas al salir de Polonia.
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