pasaporte para adulto – 1745 kr (1570 kr y 175 kr por el envío),

(1570 kr y 175 kr por el envío), pasaporte para un niño menor de 12 años – 680 kr ,

, pasaporte para un menor de entre 12 y 18 años – 960 kr ,

, pasaporte temporal mientras se espera el biométrico – 400 kr.

El pasaporte terminado se envía por correo, por lo que a la tasa de pasaporte se añaden 175 kr por el envío de cada documento. Ejemplos del comunicado de la Embajada:El dinero debe transferirse a la cuenta de la Embajada 1813 16 70857. En el concepto de la transferencia, escribe el nombre y apellidos de la persona a la que se refiere la solicitud, las palabras «cita para pasaporte» y el nombre de la ciudad donde se celebra la jornada. Lleva contigo una copia impresa del comprobante de transferencia.