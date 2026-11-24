24 listopada 2026 14:12
Paszport bez jazdy do Oslo. Zapisy na dyżur w Bergen ruszają dziś o 16:00, w Ålesund 1 grudnia
Dwa dyżury w grudniu
- Bergen, 3 i 4 grudnia – w Konsulacie Honorowym RP, Vaskerelven 39, 5. piętro,
- Ålesund, 10 i 11 grudnia – w katolickiej parafii Vår Frue kirke, Kviltunvegen 6b.
Na dyżurach przyjmowane są wyłącznie wnioski paszportowe, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Z innymi sprawami trzeba nadal zwracać się do wydziału konsularnego w Oslo.
Jak się zapisać
- Norwegia, Oslo,
- wizyty w konsulacie – sprawy paszportowe,
- przepisać kod z obrazka,
- miejsce wizyty „Bergen” albo „Ålesund”, a nie „Oslo”.
Ambasada zaznacza, że liczba miejsc jest ograniczona, więc najlepiej usiąść do komputera kilka minut przed 16:00.
Ile zapłacisz i kiedy zrobić przelew
- paszport dla dorosłego – 1745 kr (1570 kr i 175 kr za wysyłkę),
- paszport dla dziecka do 12 lat – 680 kr,
- paszport dla dziecka w wieku 12–18 lat – 960 kr,
- paszport tymczasowy na czas czekania na biometryczny – 400 kr.
Pieniądze trzeba przelać na konto ambasady 1813 16 70857 najpóźniej dzień przed wizytą. W tytule przelewu wpisz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek, słowa „wizyta paszportowa” i nazwę miasta dyżuru. Wydruk potwierdzenia przelewu zabierz ze sobą.
Przed świętami warto sprawdzić ważność paszportów całej rodziny.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
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Pierwszy paszport dziecka tylko z polskim aktem urodzenia
Bez polskiego aktu urodzenia dziecka wniosek o jego pierwszy paszport nie zostanie przyjęty.
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Gdzie najchętniej zrobisz paszport bez jechania do Oslo?
Dziecko z norweskim paszportem jedzie do Polski
Przy przekraczaniu polskiej granicy takie dziecko powinno mieć ważny polski dokument podróży. Sam norweski paszport nie wystarczy, a bez polskiego mogą być kłopoty przy wyjeździe z Polski.
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