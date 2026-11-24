24.11.2026 14:12
Pass uten å reise til Oslo. Påmeldingen til passkonsulatet i Bergen starter i dag kl. 16.00, i Ålesund 1. desember
To konsulatdager i desember
- Bergen, 3. og 4. desember – ved Polens honorære konsulat, Vaskerelven 39, 5. etasje,
- Ålesund, 10. og 11. desember – i det katolske sognet Vår Frue kirke, Kviltunvegen 6b.
Det tas kun imot passøknader under konsulatdagene, både for voksne og barn. Andre saker må fortsatt rettes til konsulatavdelingen i Oslo.
Slik bestiller du time
- Norge, Oslo,
- konsulattimer – passaker,
- skrive inn koden fra bildet,
- besøksstedet «Bergen» eller «Ålesund», ikke «Oslo».
Ambassaden understreker at antallet plasser er begrenset, så det er best å sette seg ved datamaskinen noen minutter før kl. 16.00.
Hva du betaler og når du skal overføre pengene
- pass for voksen – 1745 kr (1570 kr og 175 kr i porto),
- pass for barn under 12 år – 680 kr,
- pass for barn i alderen 12–18 år – 960 kr,
- midlertidig pass mens du venter på biometrisk pass – 400 kr.
Pengene må overføres til ambassadens konto 1813 16 70857 senest dagen før timen. I meldingsfeltet skriver du for- og etternavnet til personen søknaden gjelder, ordene «passavtale» og navnet på byen der konsulatdagen holdes. Ta med en utskrift av overføringsbekreftelsen.
Før jul er det verdt å sjekke at passene til hele familien fortsatt er gyldige.Foto: Adobe Stock, standardlisens
Barnets første pass kun med polsk fødselsattest
Uten barnets polske fødselsattest blir søknaden om dets første pass ikke tatt imot.
Bilde og spørsmål
Barn med norsk pass reiser til Polen
Når barnet krysser den polske grensen, bør det ha et gyldig polsk reisedokument. Norsk pass alene er ikke nok, og uten polsk pass kan det oppstå problemer ved utreise fra Polen.
Siste artikler
- Hvor mye alkohol og sigaretter kan du ta med fra Polen til jul? Én liter vodka, 100 sigaretter, høyere bøter fra juli
- NAV betaler tidligere: pensjon og uføretrygd 11. desember, barnetrygd 16. desember. Dette trekkes det ikke skatt av
- De endrer vakten din i Norge. Når må de varsle deg 14 dager i forveien?
- Din første skidag i Norge kan starte ved en utlånsskranke
- Skal du hente noen i Oslo? Spør etter tre bokstaver før du drar hjemmefra
- Har du jobbet i Litauen og Norge? Hvor søker du alderspensjon?