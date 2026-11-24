24.11.2026 14:12
Pașaport fără drum la Oslo. Programările pentru permanența din Bergen încep astăzi la 16:00, iar pentru Ålesund pe 1 decembrie
Două permanențe în decembrie
- Bergen, 3 și 4 decembrie – la Consulatul Onorific al Poloniei, Vaskerelven 39, etajul 5,
- Ålesund, 10 și 11 decembrie – la parohia catolică Vår Frue kirke, Kviltunvegen 6b.
În cadrul acestor permanențe sunt acceptate exclusiv cereri de pașaport, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Pentru alte chestiuni, trebuie să vă adresați în continuare secției consulare din Oslo.
Cum faci programarea
- Norvegia, Oslo,
- programări la consulat – probleme de pașapoarte,
- să introduceți codul din imagine,
- locul programării „Bergen” sau „Ålesund”, nu „Oslo”.
Ambasada subliniază că numărul de locuri este limitat, astfel că este bine să vă așezați la calculator cu câteva minute înainte de ora 16:00.
Cât plătești și când trebuie făcut transferul
- pașaport pentru adult – 1745 kr (1570 kr și 175 kr pentru expediere),
- pașaport pentru copil cu vârsta de până la 12 ani – 680 kr,
- pașaport pentru copil cu vârsta între 12 și 18 ani – 960 kr,
- pașaport temporar pentru perioada de așteptare a celui biometric – 400 kr.
Banii trebuie transferați în contul ambasadei 1813 16 70857 cel târziu cu o zi înainte de programare. La detaliile plății introduceți numele și prenumele persoanei la care se referă cererea, expresia „wizyta paszportowa” și numele orașului în care are loc permanența. Luați cu dumneavoastră o copie printată a confirmării transferului.
Înainte de sărbători, merită să verificați valabilitatea pașapoartelor întregii familii.Foto: Adobe Stock, licență standard
Primul pașaport al copilului, doar cu certificat de naștere polonez
Fără certificatul polonez de naștere al copilului, cererea pentru primul său pașaport nu va fi acceptată.
Fotografie și întrebări
Copilul cu pașaport norvegian călătorește în Polonia
La trecerea frontierei poloneze, un astfel de copil ar trebui să aibă un document de călătorie polonez valabil. Doar pașaportul norvegian nu este suficient, iar fără cel polonez pot apărea probleme la ieșirea din Polonia.
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