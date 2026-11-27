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Коригування податку

Щось не так у розрахунку? Вам не потрібно виправляти його самостійно

MultiNOR допоможе подати коригування податку за 2023, 2024 і 2025 роки, якщо в розрахунку не враховано відрахування, наприклад через статус pendler, батьківське відрахування або відсотки за кредитом. Також можна записатися на безкоштовну консультацію.

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Результат податкового розрахунку визначає Skatteetaten. MultiNOR — приватна компанія, а не державна установа.