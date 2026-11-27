Останні податкові розрахунки за 2025 рік надійдуть до 1 грудня. Перевірте, чи все правильно
Хто ще чекає на розрахунок
Строк випливає із Закону про податкове адміністрування (skatteforvaltningsloven): відомство не може надіслати повідомлення про розрахунок пізніше ніж 1 грудня. Тож ті, хто ще чекає, мають отримати його найближчими днями.
Де перевірити результат
Що перевірити в розрахунку
- чи збігаються доходи від роботи з тим, що вам виплатив роботодавець, зокрема якщо ви змінювали роботу протягом року;
- чи внесені відрахування, на які ви маєте право, наприклад за поїздки на роботу (reisefradrag), додаткові витрати на роботу далеко від дому (pendlerfradrag), відсотки за кредитом і профспілкові внески;
- чи правильно внесені доходи, отримані в Польщі або іншій країні, та сплачений там податок;
- чи внесені витрати на догляд за дітьми (foreldrefradrag), наприклад оплата дитячого садка та SFO;
- чи правильно вказано, яку частину року ви проживали в Норвегії, якщо ви приїхали або виїхали у 2025 році.
Якщо щось не збігається, не чекайте до наступного року. Виправлення змінить результат за 2025 рік: відомство поверне різницю або вимагатиме її доплатити.
Як самостійно виправити skattemelding
- Увійдіть до Min skatt на skatteetaten.no.
- Виберіть skattemelding за рік, який хочете змінити.
- Виправте дані або додайте відсутні та надішліть декларацію ще раз.
Зміни можна надсилати багато разів. Після кожної з них Skatteetaten підготує новий розрахунок. За даними відомства, розгляд зміни, надісланої після розрахунку, може тривати до 8 місяців. Після закінчення строку для самостійного виправлення ще можна попросити відомство змінити декларацію (anmodning om endring). Деталі наведено на сторінці Skatteetaten про зміну та оскарження розрахунку.
Коли подавати оскарження
Суму до доплати від 1000 крон відомство ділить на дві частини. Ілюстративне фото.Фото: fotolia.pl, royalty free
Сума до доплати та переплата
Якщо ви отримали розрахунок у серпні або пізніше, а сума до доплати становить 1000 крон або більше, відомство ділить її на дві рівні частини. Першу потрібно сплатити протягом 3 тижнів, другу — протягом 8 тижнів від дня отримання розрахунку. Меншу суму сплачують одноразово протягом 3 тижнів. Якщо строк припадає на суботу або неділю, достатньо сплатити в понеділок. Якщо ви не сплатите перший внесок у строк, одразу доведеться заплатити всю суму, а за прострочення відомство нарахує пеню.
Номер рахунку та KID для переказу вказані у рахунку-фактурі, а також у Min skatt і на сторінці Skatteetaten про суму до доплати. Суму до доплати з нового розрахунку, виданого після зміни декларації, потрібно повністю сплатити протягом 3 тижнів. Якщо ви не можете заплатити відразу, можна подати заяву на розстрочення платежу або відтермінування (betalingsavtale). Заяву подають після входу на сайт Skatteetaten.
Переплату Skatteetaten виплачує невдовзі після надсилання розрахунку разом із відсотками у розмірі 3,12% річних, що нараховуються від 1 липня 2025 року. Щоб отримати гроші, необхідно мати зареєстрований у відомстві номер банківського рахунку. Його можна перевірити в Min skatt, а змінити через форму Skatteetaten. Суми нижче 100 крон відомство не виплачує. Якщо ви маєте борги перед державою чи комуною, відомство може утримати їх із переплати.
Довідка про податкове резидентство в Норвегії
Сам розрахунок (skatteoppgjør) і декларацію (skattemelding) можна завантажити з Min skatt у форматі PDF. Про те, які документи вимагає польська податкова служба та коли найкраще замовляти їх перед поданням декларації PIT, ми напишемо в окремому посібнику.
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