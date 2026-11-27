Ostatnie rozliczenia podatku za 2025 rok przyjdą do 1 grudnia. Sprawdź, czy wszystko się zgadza
Kto jeszcze czeka na rozliczenie
Termin wynika z ustawy o administracji podatkowej (skatteforvaltningsloven): urząd nie może wysłać zawiadomienia o rozliczeniu później niż 1 grudnia. Kto jeszcze czeka, powinien więc dostać je w najbliższych dniach.
Gdzie sprawdzić wynik
Co sprawdzić w rozliczeniu
- czy dochody z pracy zgadzają się z tym, co wypłacił ci pracodawca, także gdy w ciągu roku zmieniałeś pracę;
- czy są wpisane odliczenia, które ci przysługują, np. za dojazdy do pracy (reisefradrag), za dodatkowe koszty pracy z dala od domu (pendlerfradrag), odsetki od kredytu i składki związkowe;
- czy dochody uzyskane w Polsce albo innym kraju i zapłacony tam podatek są wpisane prawidłowo;
- czy są wpisane koszty opieki nad dziećmi (foreldrefradrag), np. opłaty za przedszkole i SFO;
- czy zgadza się, przez jaką część roku mieszkałeś w Norwegii, jeśli przyjechałeś albo wyjechałeś w 2025 roku.
Jeśli coś się nie zgadza, nie czekaj do przyszłego roku. Poprawka zmieni wynik za 2025 rok: urząd zwróci różnicę albo każe ją dopłacić.
Jak samemu poprawić skattemelding
- Zaloguj się do Min skatt na skatteetaten.no.
- Wybierz skattemelding za rok, który chcesz zmienić.
- Popraw dane albo dopisz brakujące i wyślij zeznanie jeszcze raz.
Zmiany możesz wysyłać wiele razy. Po każdej Skatteetaten przygotuje nowe rozliczenie. Według urzędu rozpatrzenie zmiany wysłanej po rozliczeniu może potrwać do 8 miesięcy. Kiedy minie termin na samodzielną poprawkę, można jeszcze poprosić urząd, żeby zmienił zeznanie (anmodning om endring). Szczegóły są na stronie Skatteetaten o zmianie i odwołaniu od rozliczenia.
Kiedy złożyć odwołanie
Niedopłatę od 1000 koron urząd dzieli na dwie raty. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. fotolia.pl, royalty free
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Niedopłata i nadpłata
Jeśli dostałeś rozliczenie w sierpniu lub później, a niedopłata wynosi 1000 koron albo więcej, urząd dzieli ją na dwie równe raty. Pierwszą trzeba zapłacić w ciągu 3 tygodni, drugą w ciągu 8 tygodni od dnia, w którym dostałeś rozliczenie. Mniejszą kwotę płaci się jednorazowo w ciągu 3 tygodni. Jeśli termin wypada w sobotę albo niedzielę, wystarczy zapłacić w poniedziałek. Jeśli nie zapłacisz pierwszej raty w terminie, od razu trzeba zapłacić całość, a za spóźnienie urząd nalicza odsetki za zwłokę.
Numer konta i KID do przelewu są na fakturze, a także w Min skatt i na stronie Skatteetaten o niedopłacie. Niedopłatę z nowego rozliczenia, wystawionego po zmianie zeznania, płaci się w całości w ciągu 3 tygodni. Jeśli nie możesz zapłacić od razu, możesz wystąpić o rozłożenie płatności na raty albo odroczenie (betalingsavtale). Wniosek składa się po zalogowaniu na stronie Skatteetaten.
Nadpłatę Skatteetaten wypłaca krótko po wysłaniu rozliczenia, z odsetkami 3,12 proc. rocznie liczonymi od 1 lipca 2025. Żeby dostać pieniądze, trzeba mieć w urzędzie zarejestrowany numer konta. Sprawdzisz go w Min skatt, a zmienisz przez formularz Skatteetaten. Kwot poniżej 100 koron urząd nie wypłaca. Jeśli masz długi wobec państwa lub gminy, urząd może potrącić je z nadpłaty.
Zaświadczenie o rezydencji podatkowej w Norwegii
Samo rozliczenie (skatteoppgjør) i zeznanie (skattemelding) pobierzesz z Min skatt jako PDF. O tym, jakich dokumentów wymaga polski urząd skarbowy i kiedy najlepiej je zamówić przed rozliczeniem PIT-u, napiszemy w osobnym poradniku.
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