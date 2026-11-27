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Korekta podatku

Coś się nie zgadza w rozliczeniu? Nie musisz poprawiać go sam

MultiNOR pomoże złożyć korektę podatku za 2023, 2024 i 2025 rok, jeśli w rozliczeniu zabrakło odliczeń, np. ze statusu pendlera, odpisu rodzicielskiego albo odsetek od kredytu. Możesz też umówić bezpłatną konsultację.

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O wyniku rozliczenia decyduje Skatteetaten. MultiNOR to prywatna firma, nie urząd.