Galutiniai 2025 metų mokesčių apskaičiavimai bus išsiųsti iki gruodžio 1 d. Patikrinkite, ar viskas teisinga
Kas dar laukia apskaičiavimo
Terminas nustatytas Mokesčių administravimo įstatyme (skatteforvaltningsloven): įstaiga negali išsiųsti pranešimo apie apskaičiavimą vėliau nei gruodžio 1 d. Todėl tie, kurie dar laukia, turėtų jį gauti artimiausiomis dienomis.
Kur patikrinti rezultatą
Ką patikrinti apskaičiavime
- ar pajamos iš darbo sutampa su tuo, ką jums išmokėjo darbdavys, taip pat ir tuo atveju, jei per metus keitėte darbą;
- ar įrašytos jums priklausančios lengvatos, pavyzdžiui, už keliones į darbą (reisefradrag), papildomas darbo toli nuo namų išlaidas (pendlerfradrag), kredito palūkanas ir profesinės sąjungos nario įmokas;
- ar teisingai įrašytos Lenkijoje ar kitoje šalyje gautos pajamos ir ten sumokėtas mokestis;
- ar įrašytos vaikų priežiūros išlaidos (foreldrefradrag), pvz., mokesčiai už darželį ir SFO;
- ar teisingai nurodyta, kurią metų dalį gyvenote Norvegijoje, jei atvykote arba išvykote 2025 metais.
Jei kas nors nesutampa, nelaukite kitų metų. Pataisymas pakeis 2025 metų rezultatą: įstaiga grąžins skirtumą arba pareikalaus jį sumokėti.
Kaip patiems pataisyti skattemelding
- Prisijunkite prie Min skatt svetainėje skatteetaten.no.
- Pasirinkite skattemelding už metus, kuriuos norite pakeisti.
- Pataisykite duomenis arba įrašykite trūkstamus ir dar kartą išsiųskite deklaraciją.
Pakeitimus galite siųsti daug kartų. Po kiekvieno jų Skatteetaten parengs naują apskaičiavimą. Pasak įstaigos, po apskaičiavimo išsiųsto pakeitimo nagrinėjimas gali užtrukti iki 8 mėnesių. Pasibaigus savarankiško pataisymo terminui, dar galima paprašyti įstaigos pakeisti deklaraciją (anmodning om endring). Išsami informacija pateikiama Skatteetaten puslapyje apie apskaičiavimo pakeitimą ir apskundimą.
Kada pateikti skundą
Mokėtiną mokesčių likutį nuo 1 000 kronų įstaiga padalija į dvi įmokas. Iliustracinė nuotrauka.Fot. fotolia.pl, royalty free
Mokėtinas likutis ir permoka
Jei apskaičiavimą gavote rugpjūtį arba vėliau, o mokėtinas likutis sudaro 1 000 kronų ar daugiau, įstaiga jį padalija į dvi lygias įmokas. Pirmąją reikia sumokėti per 3 savaites, antrąją – per 8 savaites nuo dienos, kai gavote apskaičiavimą. Mažesnė suma mokama vienu kartu per 3 savaites. Jei terminas tenka šeštadieniui ar sekmadieniui, pakanka sumokėti pirmadienį. Jei laiku nesumokėsite pirmosios įmokos, iš karto turėsite sumokėti visą sumą, o už vėlavimą įstaiga skaičiuos delspinigius.
Sąskaitos numeris ir KID pervedimui nurodyti sąskaitoje faktūroje, taip pat Min skatt ir Skatteetaten puslapyje apie mokėtiną likutį. Mokėtinas likutis pagal naują apskaičiavimą, išduotą pakeitus deklaraciją, turi būti visas sumokėtas per 3 savaites. Jei negalite sumokėti iš karto, galite prašyti mokėjimą išdėstyti dalimis arba atidėti (betalingsavtale). Prašymas pateikiamas prisijungus Skatteetaten svetainėje.
Permoką Skatteetaten išmoka netrukus po apskaičiavimo išsiuntimo, kartu su 3,12 proc. metinėmis palūkanomis, skaičiuojamomis nuo 2025 m. liepos 1 d. Norint gauti pinigus, įstaigoje turi būti užregistruotas jūsų sąskaitos numeris. Jį patikrinsite Min skatt, o pakeisite per Skatteetaten formą. Mažesnių nei 100 kronų sumų įstaiga neišmoka. Jei turite skolų valstybei ar savivaldybei, įstaiga gali jas išskaičiuoti iš permokos.
Mokestinės rezidencijos Norvegijoje pažyma
Patį apskaičiavimą (skatteoppgjør) ir deklaraciją (skattemelding) iš Min skatt galite parsisiųsti PDF formatu. Apie tai, kokių dokumentų reikalauja Lenkijos mokesčių inspekcija ir kada geriausia juos užsakyti prieš pateikiant PIT deklaraciją, parašysime atskirame vadove.
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