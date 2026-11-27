Las últimas liquidaciones de impuestos de 2025 llegarán antes del 1 de diciembre. Comprueba que todo esté correcto
Quién sigue esperando la liquidación
El plazo se deriva de la Ley de Administración Tributaria (skatteforvaltningsloven): la oficina no puede enviar la notificación de la liquidación después del 1 de diciembre. Por tanto, quienes aún esperan deberían recibirla en los próximos días.
Dónde comprobar el resultado
Qué comprobar en la liquidación
- si los ingresos del trabajo coinciden con lo que te pagó el empleador, también si cambiaste de trabajo durante el año;
- si están incluidos los descuentos a los que tienes derecho, por ejemplo por desplazamientos al trabajo (reisefradrag), por gastos adicionales de trabajar lejos de casa (pendlerfradrag), intereses del préstamo y cuotas sindicales;
- si los ingresos obtenidos en Polonia u otro país y el impuesto pagado allí están registrados correctamente;
- si están incluidos los gastos de cuidado de niños (foreldrefradrag), como las cuotas de guardería y SFO;
- si es correcta la parte del año durante la que viviste en Noruega, si llegaste o te fuiste en 2025.
Si algo no coincide, no esperes hasta el próximo año. La corrección modificará el resultado de 2025: la oficina te devolverá la diferencia o te pedirá que la pagues.
Cómo corregir la skattemelding por tu cuenta
- Inicia sesión en Min skatt en skatteetaten.no.
- Selecciona la skattemelding del año que quieres modificar.
- Corrige los datos o añade los que falten y vuelve a enviar la declaración.
Puedes enviar cambios muchas veces. Después de cada uno, Skatteetaten preparará una nueva liquidación. Según la oficina, la tramitación de un cambio enviado después de la liquidación puede tardar hasta 8 meses. Cuando expire el plazo para realizar una corrección por cuenta propia, aún puedes pedir a la oficina que modifique la declaración (anmodning om endring). Encontrarás los detalles en la página de Skatteetaten sobre cambios y recursos contra la liquidación.
Cuándo presentar un recurso
La oficina divide en dos cuotas un pago pendiente a partir de 1.000 coronas. Foto ilustrativa.Foto: fotolia.pl, libre de derechos
Pago pendiente y devolución
Si recibiste la liquidación en agosto o más tarde, y el pago pendiente es de 1.000 coronas o más, la oficina lo divide en dos cuotas iguales. La primera debe pagarse dentro de 3 semanas y la segunda dentro de 8 semanas desde el día en que recibiste la liquidación. Una cantidad menor se paga de una sola vez en un plazo de 3 semanas. Si la fecha límite cae en sábado o domingo, basta con pagar el lunes. Si no pagas la primera cuota a tiempo, deberás pagar inmediatamente el importe completo y la oficina cobrará intereses de demora.
El número de cuenta y el KID para la transferencia figuran en la factura, así como en Min skatt y en la página de Skatteetaten sobre pagos pendientes. El pago pendiente de una nueva liquidación, emitida tras modificar la declaración, debe abonarse íntegramente dentro de 3 semanas. Si no puedes pagar de inmediato, puedes solicitar el fraccionamiento o el aplazamiento del pago (betalingsavtale). La solicitud se presenta tras iniciar sesión en la página de Skatteetaten.
Skatteetaten paga el exceso abonado poco después de enviar la liquidación, con intereses anuales del 3,12 % calculados desde el 1 de julio de 2025. Para recibir el dinero, debes tener un número de cuenta registrado en la oficina. Puedes comprobarlo en Min skatt y cambiarlo mediante el formulario de Skatteetaten. La oficina no paga importes inferiores a 100 coronas. Si tienes deudas con el Estado o el municipio, la oficina puede descontarlas del exceso abonado.
Certificado de residencia fiscal en Noruega
Puedes descargar la liquidación (skatteoppgjør) y la declaración (skattemelding) desde Min skatt en formato PDF. En una guía aparte explicaremos qué documentos exige la oficina tributaria polaca y cuándo conviene solicitarlos antes de presentar la declaración PIT.
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