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Corrección de impuestos

¿Algo no cuadra en tu liquidación? No tienes que corregirla tú solo

MultiNOR te ayudará a presentar una corrección de impuestos de los años 2023, 2024 y 2025 si en la liquidación faltan deducciones, por ejemplo, por el estatus de pendler, deducción por hijos o intereses del préstamo. También puedes concertar una consulta gratuita.

Consulta la ayuda para la corrección →

Skatteetaten decide el resultado de la liquidación. MultiNOR es una empresa privada, no una oficina pública.