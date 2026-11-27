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Skatteretting

Stemmer ikke noe i skatteoppgjøret? Du trenger ikke å rette det selv

MultiNOR hjelper deg med å sende inn skatteretting for 2023, 2024 og 2025 dersom fradrag mangler i oppgjøret, for eksempel pendlerfradrag, foreldrefradrag eller lånerenter. Du kan også bestille en gratis konsultasjon.

Sjekk hjelp med retting →

Det er Skatteetaten som avgjør resultatet av skatteoppgjøret. MultiNOR er et privat selskap, ikke en offentlig etat.