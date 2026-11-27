De siste skatteoppgjørene for 2025 kommer innen 1. desember. Sjekk at alt stemmer
Hvem venter fortsatt på skatteoppgjøret?
Fristen følger av skatteforvaltningsloven: Etaten kan ikke sende varsel om skatteoppgjøret senere enn 1. desember. De som fortsatt venter, bør derfor få det i løpet av de nærmeste dagene.
Hvor du kan sjekke resultatet
Hva du bør sjekke i skatteoppgjøret
- at arbeidsinntektene stemmer med det arbeidsgiveren har utbetalt, også dersom du har byttet jobb i løpet av året;
- at fradragene du har krav på er oppført, for eksempel for reise til jobb (reisefradrag), ekstra kostnader ved arbeid borte fra hjemmet (pendlerfradrag), lånerenter og fagforeningskontingent;
- at inntekter opptjent i Polen eller et annet land, samt skatt betalt der, er oppført korrekt;
- at utgifter til barnepass (foreldrefradrag), for eksempel betaling for barnehage og SFO, er oppført;
- at det stemmer hvor stor del av året du bodde i Norge, dersom du flyttet til eller fra Norge i 2025.
Hvis noe ikke stemmer, ikke vent til neste år. En retting vil endre resultatet for 2025: Etaten vil enten tilbakebetale forskjellen eller kreve at du betaler den.
Slik retter du skattemeldingen selv
- Logg inn på Min skatt på skatteetaten.no.
- Velg skattemeldingen for året du vil endre.
- Rett opplysningene eller legg til det som mangler, og send inn skattemeldingen på nytt.
Du kan sende inn endringer flere ganger. Etter hver endring utarbeider Skatteetaten et nytt skatteoppgjør. Ifølge etaten kan behandling av en endring sendt inn etter skatteoppgjøret ta opptil 8 måneder. Når fristen for å rette selv er utløpt, kan du fortsatt be etaten om å endre skattemeldingen (anmodning om endring). Detaljer finner du på Skatteetatens side om endring og klage på skatteoppgjøret.
Når du bør klage
Restskatt på 1000 kroner eller mer deler etaten i to avdrag. Illustrasjonsfoto.Foto: fotolia.pl, royalty free
Restskatt og tilbakebetaling
Hvis du fikk skatteoppgjøret i august eller senere, og restskatten er på 1000 kroner eller mer, deler etaten den i to like store avdrag. Det første må betales innen 3 uker, og det andre innen 8 uker fra dagen du mottok skatteoppgjøret. Et lavere beløp betales i én omgang innen 3 uker. Hvis fristen faller på en lørdag eller søndag, er det nok å betale på mandag. Hvis du ikke betaler første avdrag innen fristen, må hele beløpet betales med en gang, og etaten beregner forsinkelsesrenter.
Kontonummer og KID for overføringen står på fakturaen, samt i Min skatt og på Skatteetatens side om restskatt. Restskatt fra et nytt skatteoppgjør, utstedt etter endring av skattemeldingen, betales i sin helhet innen 3 uker. Hvis du ikke kan betale med en gang, kan du søke om avdragsordning eller utsettelse (betalingsavtale). Søknaden sendes inn etter innlogging på Skatteetatens nettsider.
Skatteetaten utbetaler tilgodebeløpet kort tid etter at skatteoppgjøret er sendt, med 3,12 prosent årlig rente beregnet fra 1. juli 2025. For å få pengene må du ha registrert et kontonummer hos etaten. Du kan sjekke det i Min skatt og endre det via Skatteetatens skjema. Etaten utbetaler ikke beløp under 100 kroner. Hvis du har gjeld til staten eller kommunen, kan etaten trekke denne fra tilgodebeløpet.
Bekreftelse på skattemessig bosted i Norge
Selve skatteoppgjøret og skattemeldingen kan du laste ned som PDF fra Min skatt. Vi vil skrive en egen veiledning om hvilke dokumenter det polske skattekontoret krever, og når det er best å bestille dem før du leverer PIT-skattemeldingen.
Siste artikler
- NAV sender ut brev: 28. november til pensjonister, 5. desember til uføre. Telefonlinjen er stengt i helgen
- Hver femte barnefamilie i Norge har alvorlige bekymringer. Det gjelder julen
- Norge trekker tilbake 11 varianter av en kjent drikk. Alle ble importert fra Polen
- Morgenbriefing: −27 grader i Røros, influensaen tar seg opp, Norse avlyser flere flyvninger
- 47 prosent av polakkene i Norge mener at de kan norsk godt nok. Nesten halvparten betalte selv for kurs
- 144 000 personer søkte arbeid i Norge. Hvem regner SSB som arbeidsledig?