Ultimele decizii fiscale pentru anul 2025 vor sosi până la 1 decembrie. Verifică dacă totul este corect
Cine mai așteaptă decizia fiscală
Termenul rezultă din Legea privind administrarea fiscală (skatteforvaltningsloven): instituția nu poate trimite notificarea privind decizia mai târziu de 1 decembrie. Prin urmare, cei care încă așteaptă ar trebui să o primească în următoarele zile.
Unde poți verifica rezultatul
Ce trebuie verificat în decizia fiscală
- dacă veniturile din muncă corespund cu ceea ce ți-a plătit angajatorul, inclusiv dacă ți-ai schimbat locul de muncă în cursul anului;
- dacă sunt incluse deducerile la care ai dreptul, de exemplu pentru deplasarea la serviciu (reisefradrag), pentru costurile suplimentare ale muncii departe de casă (pendlerfradrag), dobânzile la credit și cotizațiile sindicale;
- dacă veniturile obținute în Polonia sau în altă țară și impozitul plătit acolo sunt înscrise corect;
- dacă sunt incluse cheltuielile pentru îngrijirea copiilor (foreldrefradrag), de exemplu taxele pentru grădiniță și SFO;
- dacă este corectă perioada din an în care ai locuit în Norvegia, dacă ai sosit sau ai plecat în anul 2025.
Dacă ceva nu este corect, nu aștepta până anul viitor. Corectarea va modifica rezultatul pentru anul 2025: instituția îți va returna diferența sau îți va cere să o achiți.
Cum poți corecta singur skattemelding
- Conectează-te la Min skatt pe skatteetaten.no.
- Alege skattemelding pentru anul pe care dorești să îl modifici.
- Corectează datele sau completează informațiile lipsă și trimite din nou declarația.
Poți trimite modificări de mai multe ori. După fiecare dintre ele, Skatteetaten va pregăti o nouă decizie fiscală. Potrivit instituției, soluționarea unei modificări trimise după decizia fiscală poate dura până la 8 luni. După expirarea termenului pentru corectarea pe cont propriu, mai poți solicita instituției să modifice declarația (anmodning om endring). Detaliile sunt disponibile pe pagina Skatteetaten despre modificarea și contestarea deciziei fiscale.
Când trebuie depusă o contestație
O plată suplimentară de minimum 1.000 de coroane este împărțită de instituție în două rate. Imagine ilustrativă.Foto: fotolia.pl, royalty free
Impozit de plată și rambursare
Dacă ai primit decizia fiscală în august sau mai târziu, iar impozitul de plată este de 1.000 de coroane sau mai mult, instituția îl împarte în două rate egale. Prima trebuie achitată în termen de 3 săptămâni, iar a doua în termen de 8 săptămâni de la data la care ai primit decizia fiscală. O sumă mai mică se plătește integral, o singură dată, în termen de 3 săptămâni. Dacă termenul cade sâmbătă sau duminică, este suficient să plătești luni. Dacă nu achiți prima rată la timp, trebuie să plătești imediat întreaga sumă, iar instituția va calcula dobânzi de întârziere.
Numărul de cont și codul KID pentru transfer se află pe factură, precum și în Min skatt și pe pagina Skatteetaten despre impozitul de plată. Impozitul de plată rezultat dintr-o nouă decizie fiscală, emisă după modificarea declarației, se achită integral în termen de 3 săptămâni. Dacă nu poți plăti imediat, poți solicita eșalonarea plății sau amânarea acesteia (betalingsavtale). Cererea se depune după conectarea pe site-ul Skatteetaten.
Skatteetaten plătește rambursarea la scurt timp după transmiterea deciziei fiscale, cu dobândă anuală de 3,12% calculată de la 1 iulie 2025. Pentru a primi banii, trebuie să ai un număr de cont înregistrat la instituție. Îl poți verifica în Min skatt și îl poți modifica prin formularul Skatteetaten. Instituția nu plătește sume mai mici de 100 de coroane. Dacă ai datorii față de stat sau comună, instituția le poate deduce din rambursare.
Certificat de rezidență fiscală în Norvegia
Poți descărca decizia fiscală (skatteoppgjør) și declarația fiscală (skattemelding) din Min skatt, în format PDF. Vom scrie într-un ghid separat despre documentele solicitate de administrația fiscală poloneză și despre momentul optim pentru a le comanda înainte de depunerea declarației PIT.
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