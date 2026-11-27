Cine mai așteaptă decizia fiscală

Majoritatea persoanelor au primit decizia fiscală între aprilie și iunie. Mai mult timp, uneori până în toamnă, așteaptă, printre alții, cei care au făcut multe modificări în declarație, conduc propria firmă, au primit plăți compensatorii de la NAV, au impozit de plată sau au fost selectați pentru control. Soții primesc rezultatul simultan, numai după ce instituția verifică declarațiile ambilor.



Termenul rezultă din Legea privind administrarea fiscală (skatteforvaltningsloven): instituția nu poate trimite notificarea privind decizia mai târziu de 1 decembrie. Prin urmare, cei care încă așteaptă ar trebui să o primească în următoarele zile.