Ви можете відмовитися від покупки в інтернеті без пояснення причин, скориставшись правом на відмову від договору (angrerett). Щоб повідомити про це продавця, у вас є 14 днів, і цей строк починається наступного дня після отримання товару.

Повідомлення через форму або однозначну заяву Почніть із повідомлення продавця про те, що ви відмовляєтеся від покупки. Згідно із законом, опублікованим у Lovdata — базі норвезьких нормативних актів, — це можна зробити за допомогою форми відмови (angreskjema) або іншої однозначної заяви.



Відповідно до правил, саме ви маєте довести, що повідомили продавця про відмову від договору. Копія надісланого повідомлення або форми стане в пригоді, якщо магазин стверджуватиме, що нічого не отримав.

Винятки: приватні покупки та окремі товари



Закон також виключає кілька видів товарів. Право на відмову не поширюється на: речі, виготовлені за вашою специфікацією або явно персоналізовані;

запечатані товари, які з міркувань охорони здоров’я або гігієни не можна повернути, якщо після доставки було порушено захисну упаковку;

товари, що швидко псуються або швидко втрачають придатність. Право на відмову діє під час покупки у компанії. Як нагадує Forbrukerrådet, норвезька рада споживачів, ви не маєте такого права, якщо купуєте у приватної особи.Закон також виключає кілька видів товарів. Право на відмову не поширюється на:

Повернення товару та вартість доставки Після повідомлення про відмову починається другий строк. Ви повинні надіслати або передати товар продавцеві протягом 14 днів із моменту повідомлення.



За даними юридичного сервісу Jusshjelp, за зворотне відправлення посилки зазвичай платить покупець. Однак витрати покриває продавець, якщо він запропонував безкоштовне повернення або перед покупкою не повідомив вас, що ви самостійно оплачуєте зворотну доставку.



Ви можете оглянути та перевірити товар перед ухваленням рішення. Продавець може вимагати компенсацію за втрату його вартості, якщо ви користувалися ним більше, ніж потрібно для перевірки його виду, властивостей і роботи. Він має на це право лише тоді, коли заздалегідь надав вам інформацію про право на відмову.

Продавець може призупинити повернення грошей Джерела по-різному визначають строк повернення грошей. Згідно з текстом закону в Lovdata, продавець повинен повернути гроші без невиправданої затримки, не пізніше ніж через 14 днів із моменту отримання повідомлення про відмову. Jusshjelp зазначає, що продавець має на це 14 днів від моменту отримання повернутого товару. Версія із закону походить з офіційного тексту нормативних актів.



Однак закон дозволяє продавцеві призупинити повернення грошей, доки він не отримає товар або доказ того, що ви його відправили. Коли ви покажете підтвердження відправлення посилки, вам не потрібно чекати, поки вона надійде до магазину.



Виняток стосується магазинів, які самі пропонують забрати товар. Якщо продавець запропонував забрати його, він не може призупиняти повернення грошей.