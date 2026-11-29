Онлайн-покупки: 14 днів на відмову від договору. Хто платить за повернення товару
Повідомлення через форму або однозначну заяву
Відповідно до правил, саме ви маєте довести, що повідомили продавця про відмову від договору. Копія надісланого повідомлення або форми стане в пригоді, якщо магазин стверджуватиме, що нічого не отримав.
Винятки: приватні покупки та окремі товари
Закон також виключає кілька видів товарів. Право на відмову не поширюється на:
- речі, виготовлені за вашою специфікацією або явно персоналізовані;
- запечатані товари, які з міркувань охорони здоров’я або гігієни не можна повернути, якщо після доставки було порушено захисну упаковку;
- товари, що швидко псуються або швидко втрачають придатність.
Повернення товару та вартість доставки
За даними юридичного сервісу Jusshjelp, за зворотне відправлення посилки зазвичай платить покупець. Однак витрати покриває продавець, якщо він запропонував безкоштовне повернення або перед покупкою не повідомив вас, що ви самостійно оплачуєте зворотну доставку.
Ви можете оглянути та перевірити товар перед ухваленням рішення. Продавець може вимагати компенсацію за втрату його вартості, якщо ви користувалися ним більше, ніж потрібно для перевірки його виду, властивостей і роботи. Він має на це право лише тоді, коли заздалегідь надав вам інформацію про право на відмову.
Продавець може призупинити повернення грошей
Однак закон дозволяє продавцеві призупинити повернення грошей, доки він не отримає товар або доказ того, що ви його відправили. Коли ви покажете підтвердження відправлення посилки, вам не потрібно чекати, поки вона надійде до магазину.
Виняток стосується магазинів, які самі пропонують забрати товар. Якщо продавець запропонував забрати його, він не може призупиняти повернення грошей.
Спір із норвезьким магазином: медіація
Якщо розмова не допоможе, а покупку було здійснено в норвезькому інтернет-магазині, ви можете передати спір на медіацію до органу захисту прав споживачів (Forbrukertilsynet).
Текст підготовлено з використанням ШІ на основі джерел, наведених у статті.
Джерела: Lovdata, Forbrukerrådet, Jusshjelp, Pango.
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