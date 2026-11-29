Poți renunța la o cumpărătură online fără a indica un motiv, folosind dreptul de retragere din contract (angrerett). Ai la dispoziție 14 zile pentru a-l notifica pe vânzător, iar termenul începe să curgă în ziua următoare celei în care primești produsul.

Notificare prin formular sau declarație neechivocă Începi prin a informa vânzătorul că renunți la cumpărare. Potrivit legii publicate în Lovdata, baza de date a legislației norvegiene, poți face acest lucru folosind formularul de retragere (angreskjema) sau printr-o altă declarație neechivocă.



Conform reglementărilor, tu trebuie să dovedești că ai notificat vânzătorul despre retragerea din contract. O copie a mesajului sau a formularului trimis va fi utilă dacă magazinul susține că nu a primit nimic.

Excepții: cumpărături de la persoane private și anumite produse



Legea exclude și câteva tipuri de produse. Dreptul de retragere nu se aplică pentru: produse realizate după specificațiile tale sau personalizate în mod clar;

produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau igienă, dacă sigiliul a fost rupt după livrare;

produse care se deteriorează rapid sau își pierd rapid termenul de valabilitate. Dreptul de retragere se aplică la cumpărăturile de la firme. După cum amintește Forbrukerrådet, consiliul norvegian al consumatorilor, nu îl ai dacă cumperi de la o persoană privată.Legea exclude și câteva tipuri de produse. Dreptul de retragere nu se aplică pentru:

Returnarea produsului și costul transportului După notificarea retragerii începe să curgă un al doilea termen. Trebuie să trimiți sau să predai produsul vânzătorului în termen de 14 zile de la notificare.



Potrivit serviciului juridic Jusshjelp, de regulă cumpărătorul plătește pentru expedierea coletului înapoi. Costul este însă suportat de vânzător dacă acesta a oferit returnare gratuită sau dacă, înainte de cumpărare, nu te-a informat că plătești tu transportul de retur.



Poți examina și verifica produsul înainte de a lua o decizie. Vânzătorul poate solicita o compensație pentru diminuarea valorii sale dacă l-ai folosit mai mult decât era necesar pentru a-i verifica natura, caracteristicile și funcționarea. Are acest drept numai dacă ți-a oferit anterior informații despre dreptul de retragere.

Vânzătorul poate amâna rambursarea banilor Sursele calculează diferit termenul pentru rambursarea banilor. Potrivit textului legii din Lovdata, vânzătorul trebuie să restituie banii fără întârzieri nejustificate, cel târziu în 14 zile de la primirea notificării de retragere. Jusshjelp precizează că vânzătorul are la dispoziție 14 zile de la primirea produsului returnat. Varianta din lege provine din textul oficial al reglementărilor.



Totuși, legea permite vânzătorului să amâne rambursarea până când primește produsul sau dovada că l-ai expediat. Când prezinți dovada de predare a coletului, nu trebuie să aștepți până când acesta ajunge la magazin.



Excepția se aplică magazinelor care propun ele însele ridicarea produsului. Dacă vânzătorul a oferit să îl ridice, nu poate amâna rambursarea banilor.