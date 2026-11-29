Cumpărături online: 14 zile pentru retragerea din contract. Cine plătește returnarea produsului
Notificare prin formular sau declarație neechivocă
Conform reglementărilor, tu trebuie să dovedești că ai notificat vânzătorul despre retragerea din contract. O copie a mesajului sau a formularului trimis va fi utilă dacă magazinul susține că nu a primit nimic.
Excepții: cumpărături de la persoane private și anumite produse
Legea exclude și câteva tipuri de produse. Dreptul de retragere nu se aplică pentru:
- produse realizate după specificațiile tale sau personalizate în mod clar;
- produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de sănătate sau igienă, dacă sigiliul a fost rupt după livrare;
- produse care se deteriorează rapid sau își pierd rapid termenul de valabilitate.
Returnarea produsului și costul transportului
Potrivit serviciului juridic Jusshjelp, de regulă cumpărătorul plătește pentru expedierea coletului înapoi. Costul este însă suportat de vânzător dacă acesta a oferit returnare gratuită sau dacă, înainte de cumpărare, nu te-a informat că plătești tu transportul de retur.
Poți examina și verifica produsul înainte de a lua o decizie. Vânzătorul poate solicita o compensație pentru diminuarea valorii sale dacă l-ai folosit mai mult decât era necesar pentru a-i verifica natura, caracteristicile și funcționarea. Are acest drept numai dacă ți-a oferit anterior informații despre dreptul de retragere.
Vânzătorul poate amâna rambursarea banilor
Totuși, legea permite vânzătorului să amâne rambursarea până când primește produsul sau dovada că l-ai expediat. Când prezinți dovada de predare a coletului, nu trebuie să aștepți până când acesta ajunge la magazin.
Excepția se aplică magazinelor care propun ele însele ridicarea produsului. Dacă vânzătorul a oferit să îl ridice, nu poate amâna rambursarea banilor.
Dispută cu un magazin norvegian: mediere
Dacă discuția nu ajută, iar cumpărătura a fost făcută într-un magazin online norvegian, poți sesiza disputa pentru mediere la autoritatea pentru protecția consumatorilor (Forbrukertilsynet).
Text realizat cu ajutorul AI, pe baza surselor indicate în articol.
Surse: Lovdata, Forbrukerrådet, Jusshjelp, Pango.
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