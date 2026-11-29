Zakupy online: 14 dni na odstąpienie od umowy. Kto płaci za odesłanie towaru
Zgłoszenie formularzem lub jednoznacznym oświadczeniem
Według przepisów to ty musisz udowodnić, że zgłosiłeś sprzedawcy odstąpienie od umowy. Kopia wysłanej wiadomości albo formularza przyda się, jeśli sklep twierdzi, że nic do niego nie dotarło.
Wyjątki: zakupy prywatne i wybrane towary
Ustawa wyłącza też kilka rodzajów towarów. Prawo odstąpienia nie obejmuje:
- rzeczy wykonanych według twojej specyfikacji albo wyraźnie spersonalizowanych;
- zapieczętowanych towarów, których ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie da się zwrócić, jeśli po dostawie naruszono zabezpieczenie;
- towarów, które szybko się psują albo szybko tracą termin przydatności.
Odesłanie towaru i koszt przesyłki
Według serwisu prawnego Jusshjelp za odesłanie paczki zwykle płaci kupujący. Koszt pokrywa jednak sprzedawca, jeśli zaoferował bezpłatny zwrot albo przed zakupem nie poinformował cię, że przesyłkę zwrotną opłacasz sam.
Towar możesz obejrzeć i sprawdzić przed decyzją. Sprzedawca może żądać rekompensaty za utratę jego wartości, jeśli używałeś go bardziej, niż trzeba, żeby sprawdzić jego rodzaj, właściwości i działanie. Ma do tego prawo tylko wtedy, gdy wcześniej przekazał ci informacje o prawie odstąpienia.
Ankieta
Koszt odesłania towaru zniechęca cię do zwrotu?
Sprzedawca może wstrzymać zwrot pieniędzy
Ustawa pozwala jednak sprzedawcy wstrzymać zwrot pieniędzy, dopóki nie dostanie towaru albo dowodu, że go odesłałeś. Gdy pokażesz dowód nadania paczki, nie musisz czekać, aż dotrze ona do sklepu.
Wyjątek dotyczy sklepów, które same proponują odbiór towaru. Jeśli sprzedawca zaoferował, że go odbierze, nie może wstrzymywać zwrotu pieniędzy.
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Spór z norweskim sklepem: mediacja
Gdy rozmowa nie pomoże, a zakup był w norweskim sklepie internetowym, możesz zgłosić spór do mediacji w urzędzie ochrony konsumentów (Forbrukertilsynet).
Tekst przygotowany przy użyciu AI na podstawie źródeł podanych w artykule.
Źródła: Lovdata, Forbrukerrådet, Jusshjelp, Pango.
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