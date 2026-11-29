Paczkę ze zwracanym towarem trzeba odesłać w ciągu 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od zakupu.

Paczkę ze zwracanym towarem trzeba odesłać w ciągu 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od zakupu. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Od zakupu w internecie możesz odstąpić bez podawania przyczyny, korzystając z prawa odstąpienia od umowy (angrerett). Na zgłoszenie tego sprzedawcy masz 14 dni, a termin zaczyna biec dzień po tym, jak dostaniesz towar.

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Zgłoszenie formularzem lub jednoznacznym oświadczeniem Zaczynasz od powiadomienia sprzedawcy, że rezygnujesz z zakupu. Według ustawy opublikowanej w Lovdata, bazie norweskich przepisów, możesz to zrobić na formularzu odstąpienia (angreskjema) albo w innym jednoznacznym oświadczeniu.



Według przepisów to ty musisz udowodnić, że zgłosiłeś sprzedawcy odstąpienie od umowy. Kopia wysłanej wiadomości albo formularza przyda się, jeśli sklep twierdzi, że nic do niego nie dotarło.

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Wyjątki: zakupy prywatne i wybrane towary



Ustawa wyłącza też kilka rodzajów towarów. Prawo odstąpienia nie obejmuje: rzeczy wykonanych według twojej specyfikacji albo wyraźnie spersonalizowanych;

zapieczętowanych towarów, których ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie da się zwrócić, jeśli po dostawie naruszono zabezpieczenie;

towarów, które szybko się psują albo szybko tracą termin przydatności. Prawo odstąpienia działa przy zakupie od firmy. Jak przypomina Forbrukerrådet, norweska rada konsumentów, nie masz go, jeśli kupujesz od osoby prywatnej.Ustawa wyłącza też kilka rodzajów towarów. Prawo odstąpienia nie obejmuje:

Odesłanie towaru i koszt przesyłki Po zgłoszeniu odstąpienia zaczyna biec drugi termin. Towar musisz wysłać albo oddać sprzedawcy w ciągu 14 dni od zgłoszenia.



Według serwisu prawnego Jusshjelp za odesłanie paczki zwykle płaci kupujący. Koszt pokrywa jednak sprzedawca, jeśli zaoferował bezpłatny zwrot albo przed zakupem nie poinformował cię, że przesyłkę zwrotną opłacasz sam.



Towar możesz obejrzeć i sprawdzić przed decyzją. Sprzedawca może żądać rekompensaty za utratę jego wartości, jeśli używałeś go bardziej, niż trzeba, żeby sprawdzić jego rodzaj, właściwości i działanie. Ma do tego prawo tylko wtedy, gdy wcześniej przekazał ci informacje o prawie odstąpienia.

Ankieta Koszt odesłania towaru zniechęca cię do zwrotu? Tak, czasem wolę zostawić nietrafiony zakup Nie, odsyłam, jeśli mi nie pasuje Wybieram tylko sklepy z darmowym zwrotem Nie robię zakupów online

Sprzedawca może wstrzymać zwrot pieniędzy Źródła różnie liczą termin zwrotu pieniędzy. Według tekstu ustawy w Lovdata sprzedawca musi oddać pieniądze bez nieuzasadnionej zwłoki, najpóźniej 14 dni od otrzymania zgłoszenia odstąpienia. Jusshjelp podaje, że sprzedawca ma na to 14 dni od otrzymania zwracanego towaru. Wersja z ustawy pochodzi z oficjalnego tekstu przepisów.



Ustawa pozwala jednak sprzedawcy wstrzymać zwrot pieniędzy, dopóki nie dostanie towaru albo dowodu, że go odesłałeś. Gdy pokażesz dowód nadania paczki, nie musisz czekać, aż dotrze ona do sklepu.



Wyjątek dotyczy sklepów, które same proponują odbiór towaru. Jeśli sprzedawca zaoferował, że go odbierze, nie może wstrzymywać zwrotu pieniędzy.