Pakken med varen som returneres, må sendes tilbake innen 14 dager etter at du har meldt fra om at du går fra kjøpet. Bilde generert med kunstig intelligens

Du kan gå fra et kjøp på nettet uten å oppgi noen grunn ved å bruke angreretten. Du har 14 dager på deg til å gi selgeren beskjed, og fristen begynner å løpe dagen etter at du mottar varen.

Melding med skjema eller en tydelig erklæring Du starter med å varsle selgeren om at du trekker deg fra kjøpet. Ifølge loven som er publisert i Lovdata, databasen over norske lover og forskrifter, kan du gjøre dette med et angreskjema eller en annen tydelig erklæring.



Ifølge reglene er det du som må bevise at du har meldt fra til selgeren om at du går fra avtalen. En kopi av den sendte meldingen eller skjemaet kan være nyttig dersom butikken hevder at den ikke har mottatt noe.

Unntak: private kjøp og enkelte varer



Loven unntar også flere typer varer. Angreretten gjelder ikke for: varer som er laget etter dine spesifikasjoner eller klart personlige varer;

forseglede varer som av helse- eller hygieniske årsaker ikke egner seg for retur, dersom forseglingen er brutt etter levering;

varer som raskt forringes eller raskt går ut på dato. Angreretten gjelder når du kjøper fra en bedrift. Som Forbrukerrådet påpeker, har du ikke angrerett dersom du kjøper fra en privatperson.Loven unntar også flere typer varer. Angreretten gjelder ikke for:

Retur av varen og fraktkostnader Etter at du har meldt fra om at du går fra avtalen, begynner en ny frist å løpe. Du må sende eller levere varen tilbake til selgeren innen 14 dager etter at du ga beskjed.



Ifølge den juridiske tjenesten Jusshjelp er det vanligvis kjøperen som betaler for å sende pakken i retur. Selgeren dekker imidlertid kostnaden dersom vedkommende har tilbudt gratis retur, eller ikke før kjøpet opplyste om at du selv må betale returkostnaden.



Du kan undersøke og teste varen før du bestemmer deg. Selgeren kan kreve erstatning for verdireduksjon dersom du har brukt varen mer enn det som er nødvendig for å undersøke dens art, egenskaper og funksjon. Selgeren har bare rett til dette dersom du på forhånd har fått informasjon om angreretten.

Selgeren kan holde tilbake tilbakebetalingen Kildene beregner fristen for tilbakebetaling på ulike måter. Ifølge lovteksten i Lovdata må selgeren betale pengene tilbake uten ugrunnet opphold, senest 14 dager etter at meldingen om angrerett er mottatt. Jusshjelp opplyser at selgeren har 14 dager fra den returnerte varen er mottatt. Versjonen i loven bygger på den offisielle lovteksten.



Loven tillater likevel at selgeren holder tilbake tilbakebetalingen til vedkommende har mottatt varen eller dokumentasjon på at du har sendt den tilbake. Når du viser kvittering for innlevering av pakken, trenger du ikke å vente til den kommer fram til butikken.



Et unntak gjelder butikker som selv tilbyr å hente varen. Dersom selgeren har tilbudt å hente den, kan vedkommende ikke holde tilbake tilbakebetalingen.