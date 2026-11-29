Netthandel: 14 dager til å gå fra avtalen. Hvem betaler for retur av varen?
Melding med skjema eller en tydelig erklæring
Ifølge reglene er det du som må bevise at du har meldt fra til selgeren om at du går fra avtalen. En kopi av den sendte meldingen eller skjemaet kan være nyttig dersom butikken hevder at den ikke har mottatt noe.
Unntak: private kjøp og enkelte varer
Loven unntar også flere typer varer. Angreretten gjelder ikke for:
- varer som er laget etter dine spesifikasjoner eller klart personlige varer;
- forseglede varer som av helse- eller hygieniske årsaker ikke egner seg for retur, dersom forseglingen er brutt etter levering;
- varer som raskt forringes eller raskt går ut på dato.
Retur av varen og fraktkostnader
Ifølge den juridiske tjenesten Jusshjelp er det vanligvis kjøperen som betaler for å sende pakken i retur. Selgeren dekker imidlertid kostnaden dersom vedkommende har tilbudt gratis retur, eller ikke før kjøpet opplyste om at du selv må betale returkostnaden.
Du kan undersøke og teste varen før du bestemmer deg. Selgeren kan kreve erstatning for verdireduksjon dersom du har brukt varen mer enn det som er nødvendig for å undersøke dens art, egenskaper og funksjon. Selgeren har bare rett til dette dersom du på forhånd har fått informasjon om angreretten.
Selgeren kan holde tilbake tilbakebetalingen
Loven tillater likevel at selgeren holder tilbake tilbakebetalingen til vedkommende har mottatt varen eller dokumentasjon på at du har sendt den tilbake. Når du viser kvittering for innlevering av pakken, trenger du ikke å vente til den kommer fram til butikken.
Et unntak gjelder butikker som selv tilbyr å hente varen. Dersom selgeren har tilbudt å hente den, kan vedkommende ikke holde tilbake tilbakebetalingen.
Tvist med en norsk butikk: mekling
Hvis dialogen ikke hjelper, og kjøpet ble gjort i en norsk nettbutikk, kan du melde tvisten til mekling hos Forbrukertilsynet.
Teksten er utarbeidet ved bruk av AI på grunnlag av kildene oppgitt i artikkelen.
Kilder: Lovdata, Forbrukerrådet, Jusshjelp, Pango.
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