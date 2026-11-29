Puedes desistir de una compra por internet sin indicar el motivo, haciendo uso del derecho de desistimiento (angrerett). Tienes 14 días para comunicarlo al vendedor, y el plazo empieza a contar al día siguiente de recibir el producto.

Notificación mediante formulario o declaración inequívoca Empiezas por informar al vendedor de que renuncias a la compra. Según la ley publicada en Lovdata, la base de datos de la normativa noruega, puedes hacerlo mediante el formulario de desistimiento (angreskjema) o con otra declaración inequívoca.



Según la normativa, debes demostrar que notificaste al vendedor el desistimiento del contrato. Una copia del mensaje o del formulario enviado será útil si la tienda afirma que no ha recibido nada.

Excepciones: compras entre particulares y determinados productos



La ley también excluye varios tipos de productos. El derecho de desistimiento no se aplica a: productos fabricados según tus especificaciones o claramente personalizados;

productos precintados que no puedan devolverse por razones de salud o higiene si el precinto ha sido retirado después de la entrega;

productos que se deterioran rápidamente o cuya fecha de caducidad vence pronto. El derecho de desistimiento se aplica a las compras realizadas a empresas. Como recuerda Forbrukerrådet, el consejo noruego de consumidores, no lo tienes si compras a un particular.La ley también excluye varios tipos de productos. El derecho de desistimiento no se aplica a:

Devolución del producto y coste del envío Tras comunicar el desistimiento, empieza a correr un segundo plazo. Debes enviar o entregar el producto al vendedor en un plazo de 14 días desde la notificación.



Según el servicio jurídico Jusshjelp, normalmente el comprador paga el envío de devolución. Sin embargo, el vendedor asume el coste si ofreció devoluciones gratuitas o si antes de la compra no te informó de que debías pagar tú mismo el envío de vuelta.



Puedes examinar y comprobar el producto antes de tomar una decisión. El vendedor puede exigir una compensación por la pérdida de valor si lo has utilizado más de lo necesario para comprobar su naturaleza, características y funcionamiento. Solo tiene este derecho si te informó previamente sobre el derecho de desistimiento.

El vendedor puede retener el reembolso Las fuentes calculan de forma distinta el plazo para devolver el dinero. Según el texto de la ley en Lovdata, el vendedor debe reembolsar el dinero sin demora injustificada y, como máximo, en 14 días desde la recepción de la notificación de desistimiento. Jusshjelp indica que el vendedor dispone de 14 días desde que recibe el producto devuelto. La versión de la ley procede del texto oficial de la normativa.



No obstante, la ley permite al vendedor retener el reembolso hasta que reciba el producto o una prueba de que lo has enviado. Si muestras el comprobante de envío del paquete, no tienes que esperar a que llegue a la tienda.



La excepción se aplica a las tiendas que ofrecen recoger ellas mismas el producto. Si el vendedor ha ofrecido recogerlo, no puede retener el reembolso.