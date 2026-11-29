Compras online: 14 días para desistir del contrato. Quién paga la devolución del producto
Notificación mediante formulario o declaración inequívoca
Según la normativa, debes demostrar que notificaste al vendedor el desistimiento del contrato. Una copia del mensaje o del formulario enviado será útil si la tienda afirma que no ha recibido nada.
Excepciones: compras entre particulares y determinados productos
La ley también excluye varios tipos de productos. El derecho de desistimiento no se aplica a:
- productos fabricados según tus especificaciones o claramente personalizados;
- productos precintados que no puedan devolverse por razones de salud o higiene si el precinto ha sido retirado después de la entrega;
- productos que se deterioran rápidamente o cuya fecha de caducidad vence pronto.
Devolución del producto y coste del envío
Según el servicio jurídico Jusshjelp, normalmente el comprador paga el envío de devolución. Sin embargo, el vendedor asume el coste si ofreció devoluciones gratuitas o si antes de la compra no te informó de que debías pagar tú mismo el envío de vuelta.
Puedes examinar y comprobar el producto antes de tomar una decisión. El vendedor puede exigir una compensación por la pérdida de valor si lo has utilizado más de lo necesario para comprobar su naturaleza, características y funcionamiento. Solo tiene este derecho si te informó previamente sobre el derecho de desistimiento.
El vendedor puede retener el reembolso
No obstante, la ley permite al vendedor retener el reembolso hasta que reciba el producto o una prueba de que lo has enviado. Si muestras el comprobante de envío del paquete, no tienes que esperar a que llegue a la tienda.
La excepción se aplica a las tiendas que ofrecen recoger ellas mismas el producto. Si el vendedor ha ofrecido recogerlo, no puede retener el reembolso.
Disputa con una tienda noruega: mediación
Si la conversación no ayuda y la compra se realizó en una tienda online noruega, puedes someter la disputa a mediación ante la autoridad de protección al consumidor (Forbrukertilsynet).
Texto elaborado con ayuda de IA a partir de las fuentes indicadas en el artículo.
Fuentes: Lovdata, Forbrukerrådet, Jusshjelp, Pango.
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