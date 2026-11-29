Pirkimai internetu: 14 dienų atsisakyti sutarties. Kas moka už prekės grąžinimą
Pranešimas forma arba aiškiu pareiškimu
Pagal taisykles būtent jūs turite įrodyti, kad pranešėte pardavėjui apie sutarties atsisakymą. Išsiųsto pranešimo ar formos kopija pravers, jei parduotuvė tvirtins, kad nieko negavo.
Išimtys: privatūs pardavėjai ir tam tikros prekės
Įstatymas taip pat numato išimtis kelių rūšių prekėms. Teisė atsisakyti sutarties netaikoma:
- prekėms, pagamintoms pagal jūsų specifikaciją arba aiškiai individualizuotoms;
- užplombuotoms prekėms, kurių dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių negalima grąžinti, jei po pristatymo buvo pažeista pakuotė;
- prekėms, kurios greitai genda arba kurių galiojimo terminas greitai baigiasi.
Prekės grąžinimas ir siuntimo išlaidos
Pasak teisės portalo Jusshjelp, už siuntinio grąžinimą paprastai moka pirkėjas. Tačiau išlaidas padengia pardavėjas, jei jis pasiūlė nemokamą grąžinimą arba prieš pirkimą neinformavo jūsų, kad už grąžinimo siuntą mokate pats.
Prieš priimdami sprendimą prekę galite apžiūrėti ir patikrinti. Pardavėjas gali reikalauti kompensacijos už jos vertės sumažėjimą, jei naudojote ją daugiau, nei būtina norint patikrinti jos pobūdį, savybes ir veikimą. Jis turi tokią teisę tik tuomet, jei anksčiau suteikė jums informaciją apie teisę atsisakyti sutarties.
Pardavėjas gali sulaikyti pinigų grąžinimą
Tačiau įstatymas leidžia pardavėjui sulaikyti pinigų grąžinimą, kol jis negaus prekės arba įrodymo, kad ją išsiuntėte. Parodę siuntinio išsiuntimo įrodymą, neprivalote laukti, kol jis pasieks parduotuvę.
Išimtis taikoma parduotuvėms, kurios pačios siūlo paimti prekę. Jei pardavėjas pasiūlė ją paimti, jis negali sulaikyti pinigų grąžinimo.
Ginčas su Norvegijos parduotuve: tarpininkavimas
Jei susitarimas nepadeda, o pirkote Norvegijos internetinėje parduotuvėje, galite pateikti ginčą tarpininkavimui Vartotojų apsaugos institucijoje (Forbrukertilsynet).
Tekstas parengtas naudojant DI, remiantis straipsnyje nurodytais šaltiniais.
Šaltiniai: Lovdata, Forbrukerrådet, Jusshjelp, Pango.
Naujausi straipsniai
- Geltonas įspėjimas dėl potvynio Vestlande ir Sørlande. Gausūs krituliai iki trečiadienio ryto
- Vidutinis sutartinis atlyginimas Norvegijoje: 59 310 kronų. Imigrantams teko beveik 19 000 papildomų darbo santykių
- Norvegija susidurs su milžiniškomis problemomis? Sveikatos apsaugos laukia didžiulis nuosmukis
- Kada Osle Universitetsplassen aikštėje bus įžiebta Kalėdų eglė? Orkestras gros jau nuo 16:45
- Ekonomikos augimas buvo dukart didesnis. Dvi šakos pakeitė Norvegijos ekonomikos vaizdą
- Orų permaina Norvegijoje. Temperatūra pakils net 30 laipsnių