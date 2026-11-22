22.11.2026 12:37
Окрема черга для працівників NAV. Виявлено величезні відмінності в часі очікування
Окрема черга для працівників. Різниця сягає місяців
Окрема черга є наслідком правил щодо неупередженості та захисту приватності. Справи приблизно 22 тис. працівників NAV, а також їхніх подружжів, партнерів і дітей, надходять до інших установ або спеціалізованих підрозділів, щоб ними не займалися близькі колеги. Доступ до документів має обмежена група посадовців. Це рішення охоплює більшість справ щодо виплат, за винятком, зокрема, стандартних допомог на дітей і пенсій.
NAV визнає нерівність. Посадовці отримали нові вказівки
Тривале очікування затримує доступ до протезів і спеціалізованого взуття. Пацієнт спочатку повинен отримати направлення від сімейного лікаря, а потім пройти оцінювання в затвердженому ортопедичному закладі, який надсилає заяву до NAV. Лише після отримання рішення можна розпочати підбір обладнання. Солем звертає увагу на ситуацію дітей і припускає, що NAV міг би використовувати наявні дані для пріоритетного розгляду заяв осіб віком до 18 років.
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