Працівники норвезького Управління праці та соціального забезпечення (NAV) отримують рішення щодо ортопедичних засобів значно швидше, ніж інші заявники. У 2025 році їхні справи розглядали в середньому за 9 днів, тоді як інші чекали 137 днів. NAV визнає, що окрема система обслуговування працівників призвела до значних відмінностей у часі очікування.

На нерівність звернув увагу Торе Солем, інженер-ортопед із Тронгейма. Керуючи ортопедичним центром Østo, він помітив, що деякі пацієнти отримували рішення вже того самого тижня, хоча іншим доводилося чекати багато місяців. Усі ці люди працювали в NAV. Їхні заяви в системі позначалися як захищені, тому Солем вирішив з’ясувати причину такого швидкого розгляду.

Окрема черга для працівників. Різниця сягає місяців У 2025 році NAV розглянув 825 заяв працівників щодо ортопедичних засобів. Середній час їх обробки становив лише 9 днів, тоді як для решти 135 268 заяв він дорівнював 137 дням. У 2026 році ситуація для звичайних заявників ще погіршилася. Середній час очікування зріс до 266 днів, тобто приблизно 38 тижнів, а NAV не має актуальних даних щодо власних працівників.



Окрема черга є наслідком правил щодо неупередженості та захисту приватності. Справи приблизно 22 тис. працівників NAV, а також їхніх подружжів, партнерів і дітей, надходять до інших установ або спеціалізованих підрозділів, щоб ними не займалися близькі колеги. Доступ до документів має обмежена група посадовців. Це рішення охоплює більшість справ щодо виплат, за винятком, зокрема, стандартних допомог на дітей і пенсій.

NAV зобов’язався змінити процедури.Фото: MN/K. Lukina

NAV визнає нерівність. Посадовці отримали нові вказівки Гаральд Боргеруд, директор одного з відділів NAV, відповідальних за виплати, підтвердив в розмові з Adressa наявність відмінностей. Він визнає, що окрема черга для працівників та їхніх родин охоплює менше справ, що призводить до коротшого часу очікування. Установа вважає це ненавмисним нерівним ставленням. Працівники вже отримали вказівку пріоритетно розглядати заяви з найдовшої черги. Подібні проблеми також виникають в інших сферах діяльності NAV.



Тривале очікування затримує доступ до протезів і спеціалізованого взуття. Пацієнт спочатку повинен отримати направлення від сімейного лікаря, а потім пройти оцінювання в затвердженому ортопедичному закладі, який надсилає заяву до NAV. Лише після отримання рішення можна розпочати підбір обладнання. Солем звертає увагу на ситуацію дітей і припускає, що NAV міг би використовувати наявні дані для пріоритетного розгляду заяв осіб віком до 18 років.