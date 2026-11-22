Pracownicy norweskiego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej (NAV) otrzymują decyzje w sprawie pomocy ortopedycznych znacznie szybciej niż pozostali wnioskodawcy. W 2025 roku ich sprawy rozpatrywano średnio w 9 dni, podczas gdy inni czekali 137 dni. NAV przyznaje, że odrębny system obsługi pracowników doprowadził do dużych różnic w czasie oczekiwania.

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Na nierówności zwrócił uwagę Tore Solem, inżynier ortopedyczny z Trondheim. Kierując ośrodkiem ortopedycznym Østo, zauważył, że niektórzy pacjenci otrzymywali decyzje jeszcze w tym samym tygodniu, choć pozostali musieli czekać wiele miesięcy. Wszystkie te osoby pracowały w NAV. Ich wnioski były oznaczane w systemie jako chronione, dlatego Solem postanowił sprawdzić, skąd wynika tak szybka obsługa.

Osobna kolejka dla pracowników. Różnica sięga miesięcy W 2025 roku NAV rozpatrzył 825 wniosków pracowników dotyczących pomocy ortopedycznych. Średni czas ich obsługi wyniósł zaledwie 9 dni, podczas gdy dla pozostałych 135 268 wniosków było to 137 dni. W 2026 roku sytuacja zwykłych wnioskodawców jeszcze się pogorszyła. Średni czas oczekiwania wzrósł do 266 dni, czyli około 38 tygodni, a NAV nie dysponuje aktualnymi danymi dotyczącymi własnych pracowników.



Odrębna kolejka wynika z przepisów dotyczących bezstronności i ochrony prywatności. Sprawy około 22 tys. pracowników Nav oraz ich małżonków, partnerów i dzieci trafiają do innych placówek lub wyspecjalizowanych jednostek, aby nie zajmowali się nimi bliscy współpracownicy. Dostęp do dokumentów ma ograniczona grupa urzędników. Rozwiązanie obejmuje większość spraw dotyczących świadczeń, z wyjątkiem między innymi standardowych zasiłków na dzieci i emerytur.

NAV zobowiązał się do zmiany procedur.Fot. MN/K.Lukina

NAV przyznaje się do nierówności. Urzędnicy mają nowe polecenia Harald Borgerud, dyrektor jednego z działów NAV odpowiedzialnych za świadczenia, potwierdził w rozmowie z Adressa istnienie różnic. Przyznaje, że osobna kolejka dla pracowników i ich rodzin obejmuje mniej spraw, co przekłada się na krótszy czas oczekiwania. Urząd uznaje to za niezamierzone nierówne traktowanie. Pracownicy otrzymali już polecenie priorytetowego rozpatrywania wniosków z najdłuższą kolejką. Podobne problemy występują także w innych obszarach działalności NAV.



Długie oczekiwanie opóźnia dostęp do protez i specjalistycznego obuwia. Pacjent musi najpierw uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego, a następnie przejść ocenę w zatwierdzonym zakładzie ortopedycznym, który przesyła wniosek do NAV. Dopiero po otrzymaniu decyzji można rozpocząć dopasowywanie sprzętu. Solem zwraca uwagę na sytuację dzieci i sugeruje, że NAV mógłby wykorzystywać dostępne dane do priorytetowego rozpatrywania wniosków osób poniżej 18. roku życia.

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