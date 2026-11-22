Ansatte i den norske Arbeids- og velferdsetaten (NAV) får vedtak om ortopediske hjelpemidler betydelig raskere enn andre søkere. I 2025 ble sakene deres behandlet på i gjennomsnitt 9 dager, mens andre ventet 137 dager. NAV erkjenner at et eget system for behandling av ansattes saker har ført til store forskjeller i ventetid.

Tore Solem, ortopediingeniør fra Trondheim, gjorde oppmerksom på ulikhetene. Da han ledet det ortopediske senteret Østo, la han merke til at enkelte pasienter fikk vedtak allerede samme uke, mens andre måtte vente i mange måneder. Alle disse personene jobbet i NAV. Søknadene deres var merket som skjermet i systemet, og derfor bestemte Solem seg for å undersøke hva som var årsaken til den raske behandlingen.

Egen kø for ansatte. Forskjellen er på flere måneder I 2025 behandlet NAV 825 søknader fra ansatte om ortopediske hjelpemidler. Den gjennomsnittlige behandlingstiden var bare 9 dager, mens den for de øvrige 135 268 søknadene var 137 dager. I 2026 ble situasjonen enda verre for vanlige søkere. Den gjennomsnittlige ventetiden økte til 266 dager, altså rundt 38 uker, og NAV har ikke oppdaterte data om egne ansatte.



Den separate køen skyldes regler om habilitet og personvern. Saker som gjelder rundt 22 000 NAV-ansatte samt deres ektefeller, partnere og barn, sendes til andre kontorer eller spesialiserte enheter, slik at de ikke behandles av nære kolleger. Tilgangen til dokumentene er begrenset til en liten gruppe saksbehandlere. Ordningen omfatter de fleste saker om ytelser, med unntak av blant annet ordinær barnetrygd og pensjon.

NAV har forpliktet seg til å endre rutinene.Foto: MN/K. Lukina

NAV erkjenner ulikhetene. Saksbehandlerne har fått nye instrukser Harald Borgerud, direktør for en av NAV-avdelingene som har ansvar for ytelser, bekreftet overfor Adressa at forskjellene finnes. Han erkjenner at den separate køen for ansatte og familiene deres omfatter færre saker, noe som gir kortere ventetid. Etaten anser dette som utilsiktet forskjellsbehandling. De ansatte har allerede fått beskjed om å prioritere søknader i køen med lengst ventetid. Lignende problemer finnes også på andre områder i NAVs virksomhet.



Den lange ventetiden forsinker tilgangen til proteser og spesialsko. Pasienten må først få henvisning fra fastlegen og deretter gjennomgå en vurdering hos et godkjent ortopedisk verksted, som sender søknaden til NAV. Først etter at vedtaket er mottatt, kan tilpasningen av utstyret begynne. Solem peker på situasjonen for barn og foreslår at NAV kan bruke tilgjengelige data til å prioritere søknader fra personer under 18 år.