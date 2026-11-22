22.11.2026 12:37
Egen kø for NAV-ansatte. Enorme forskjeller i ventetid avslørt
Egen kø for ansatte. Forskjellen er på flere måneder
Den separate køen skyldes regler om habilitet og personvern. Saker som gjelder rundt 22 000 NAV-ansatte samt deres ektefeller, partnere og barn, sendes til andre kontorer eller spesialiserte enheter, slik at de ikke behandles av nære kolleger. Tilgangen til dokumentene er begrenset til en liten gruppe saksbehandlere. Ordningen omfatter de fleste saker om ytelser, med unntak av blant annet ordinær barnetrygd og pensjon.
NAV erkjenner ulikhetene. Saksbehandlerne har fått nye instrukser
Den lange ventetiden forsinker tilgangen til proteser og spesialsko. Pasienten må først få henvisning fra fastlegen og deretter gjennomgå en vurdering hos et godkjent ortopedisk verksted, som sender søknaden til NAV. Først etter at vedtaket er mottatt, kan tilpasningen av utstyret begynne. Solem peker på situasjonen for barn og foreslår at NAV kan bruke tilgjengelige data til å prioritere søknader fra personer under 18 år.
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