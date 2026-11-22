Los empleados de la Administración Noruega de Trabajo y Bienestar (NAV) reciben decisiones sobre ayudas ortopédicas mucho más rápido que los demás solicitantes. En 2025, sus casos se tramitaron en un promedio de 9 días, mientras que otros esperaron 137 días. NAV reconoce que un sistema separado para atender a los empleados ha provocado grandes diferencias en los tiempos de espera.

Tore Solem, ingeniero ortopédico de Trondheim, llamó la atención sobre esta desigualdad. Al dirigir el centro ortopédico Østo, observó que algunos pacientes recibían decisiones en la misma semana, mientras que otros tenían que esperar muchos meses. Todas esas personas trabajaban en NAV. Sus solicitudes estaban marcadas en el sistema como protegidas, por lo que Solem decidió investigar de dónde procedía una tramitación tan rápida.

Cola separada para los empleados. La diferencia alcanza varios meses En 2025, NAV tramitó 825 solicitudes de empleados relativas a ayudas ortopédicas. El tiempo medio de tramitación fue de apenas 9 días, mientras que para las otras 135 268 solicitudes fue de 137 días. En 2026, la situación de los solicitantes habituales empeoró aún más. El tiempo medio de espera aumentó a 266 días, es decir, unas 38 semanas, y NAV no dispone de datos actualizados sobre sus propios empleados.



La cola separada se debe a las normas de imparcialidad y protección de la privacidad. Los casos de unos 22 mil empleados de NAV, así como de sus cónyuges, parejas e hijos, se envían a otras oficinas o unidades especializadas para que no sean tramitados por compañeros de trabajo cercanos. El acceso a los documentos está limitado a un grupo reducido de funcionarios. Esta solución abarca la mayoría de los casos relacionados con prestaciones, salvo, entre otros, las asignaciones estándar por hijos y las pensiones.

NAV se comprometió a cambiar los procedimientos.Foto: MN/K. Lukina

NAV reconoce la desigualdad. Los funcionarios reciben nuevas instrucciones Harald Borgerud, director de uno de los departamentos de NAV responsables de las prestaciones, confirmó en una entrevista con Adressa la existencia de diferencias. Reconoce que la cola separada para los empleados y sus familias incluye menos casos, lo que se traduce en un tiempo de espera más corto. La oficina considera que se trata de un trato desigual no intencionado. Los empleados ya han recibido la instrucción de dar prioridad a las solicitudes de la cola más larga. Problemas similares también se producen en otros ámbitos de la actividad de NAV.



La larga espera retrasa el acceso a prótesis y calzado especializado. El paciente debe obtener primero una derivación de su médico de cabecera y después someterse a una evaluación en un establecimiento ortopédico autorizado, que envía la solicitud a NAV. Solo tras recibir la decisión se puede comenzar a adaptar el equipo. Solem señala la situación de los niños y sugiere que NAV podría utilizar los datos disponibles para dar prioridad a las solicitudes de personas menores de 18 años.