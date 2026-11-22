22.11.2026 12:37
Cola separada para los empleados de NAV. Se revelan enormes diferencias en los tiempos de espera
Cola separada para los empleados. La diferencia alcanza varios meses
La cola separada se debe a las normas de imparcialidad y protección de la privacidad. Los casos de unos 22 mil empleados de NAV, así como de sus cónyuges, parejas e hijos, se envían a otras oficinas o unidades especializadas para que no sean tramitados por compañeros de trabajo cercanos. El acceso a los documentos está limitado a un grupo reducido de funcionarios. Esta solución abarca la mayoría de los casos relacionados con prestaciones, salvo, entre otros, las asignaciones estándar por hijos y las pensiones.
NAV reconoce la desigualdad. Los funcionarios reciben nuevas instrucciones
La larga espera retrasa el acceso a prótesis y calzado especializado. El paciente debe obtener primero una derivación de su médico de cabecera y después someterse a una evaluación en un establecimiento ortopédico autorizado, que envía la solicitud a NAV. Solo tras recibir la decisión se puede comenzar a adaptar el equipo. Solem señala la situación de los niños y sugiere que NAV podría utilizar los datos disponibles para dar prioridad a las solicitudes de personas menores de 18 años.
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