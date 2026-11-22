Angajații Administrației Norvegiene pentru Muncă și Protecție Socială (NAV) primesc decizii privind dispozitivele ortopedice mult mai rapid decât ceilalți solicitanți. În 2025, dosarele lor au fost soluționate în medie în 9 zile, în timp ce ceilalți au așteptat 137 de zile. NAV recunoaște că sistemul separat de gestionare a dosarelor angajaților a dus la diferențe mari ale timpului de așteptare.

Inegalitățile au fost semnalate de Tore Solem, inginer ortoped din Trondheim. Conducând centrul ortopedic Østo, acesta a observat că unii pacienți primeau decizii chiar în aceeași săptămână, deși ceilalți trebuiau să aștepte multe luni. Toate aceste persoane lucrau la NAV. Cererile lor erau marcate în sistem ca fiind protejate, așa că Solem a decis să verifice de unde provine această procesare rapidă.

Coadă separată pentru angajați. Diferența ajunge la luni de zile În 2025, NAV a soluționat 825 de cereri ale angajaților privind dispozitivele ortopedice. Timpul mediu de procesare a acestora a fost de doar 9 zile, în timp ce pentru celelalte 135.268 de cereri a fost de 137 de zile. În 2026, situația solicitanților obișnuiți s-a înrăutățit și mai mult. Timpul mediu de așteptare a crescut la 266 de zile, adică aproximativ 38 de săptămâni, iar NAV nu dispune de date actuale privind propriii angajați.



Coadă separată rezultă din reglementările privind imparțialitatea și protecția vieții private. Dosarele a aproximativ 22.000 de angajați NAV, precum și ale soților, partenerilor și copiilor acestora, ajung la alte unități sau la departamente specializate, pentru a nu fi gestionate de colegi apropiați. Accesul la documente este limitat la un grup restrâns de funcționari. Soluția acoperă majoritatea dosarelor privind prestațiile, cu excepția, printre altele, a alocațiilor standard pentru copii și a pensiilor.

NAV s-a angajat să schimbe procedurile.Foto: MN/K. Lukina

NAV recunoaște inegalitățile. Funcționarii au primit noi instrucțiuni Harald Borgerud, directorul unuia dintre departamentele NAV responsabile de prestații, a confirmat într-o discuție cu Adressa existența diferențelor. Acesta recunoaște că o coadă separată pentru angajați și familiile lor include mai puține dosare, ceea ce se traduce printr-un timp de așteptare mai scurt. Instituția consideră acest lucru un tratament inegal neintenționat. Angajații au primit deja instrucțiuni să acorde prioritate soluționării cererilor din coada cu cea mai lungă așteptare. Probleme similare apar și în alte domenii de activitate ale NAV.



Așteptarea îndelungată întârzie accesul la proteze și încălțăminte specializată. Pacientul trebuie mai întâi să obțină o trimitere de la medicul de familie, apoi să treacă printr-o evaluare la un centru ortopedic autorizat, care trimite cererea la NAV. Abia după primirea deciziei poate începe adaptarea echipamentului. Solem atrage atenția asupra situației copiilor și sugerează că NAV ar putea utiliza datele disponibile pentru a acorda prioritate cererilor persoanelor sub 18 ani.