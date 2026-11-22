22.11.2026 12:37
Coadă separată pentru angajații NAV. Au fost dezvăluite diferențe uriașe ale timpului de așteptare
Coadă separată pentru angajați. Diferența ajunge la luni de zile
Coadă separată rezultă din reglementările privind imparțialitatea și protecția vieții private. Dosarele a aproximativ 22.000 de angajați NAV, precum și ale soților, partenerilor și copiilor acestora, ajung la alte unități sau la departamente specializate, pentru a nu fi gestionate de colegi apropiați. Accesul la documente este limitat la un grup restrâns de funcționari. Soluția acoperă majoritatea dosarelor privind prestațiile, cu excepția, printre altele, a alocațiilor standard pentru copii și a pensiilor.
NAV recunoaște inegalitățile. Funcționarii au primit noi instrucțiuni
Așteptarea îndelungată întârzie accesul la proteze și încălțăminte specializată. Pacientul trebuie mai întâi să obțină o trimitere de la medicul de familie, apoi să treacă printr-o evaluare la un centru ortopedic autorizat, care trimite cererea la NAV. Abia după primirea deciziei poate începe adaptarea echipamentului. Solem atrage atenția asupra situației copiilor și sugerează că NAV ar putea utiliza datele disponibile pentru a acorda prioritate cererilor persoanelor sub 18 ani.
Cele mai noi articole
- Luni, electricitatea costă aproape 4 coroane, iar de miercuri vine gerul. Cât vei plăti și unde va fi cel mai frig
- De la 1 decembrie, litrul de combustibil în Suedia va fi mai scump cu 3 coroane. Industria avertizează că unele stații ar putea rămâne fără combustibil
- A transformat subsolul în dormitor. Controlul s-a încheiat cu o amendă mare
- Guvernul vrea să aloce 23,4 miliarde de coroane pentru Norgespris. Unde apare subvenția pentru electricitate pe factură?
- Atât de frig în noiembrie se întâmplă rar. În Norvegia s-au înregistrat aproape 25 de grade de ger
- Import record și excedent comercial uriaș. Astfel de venituri nu au mai existat de ani de zile