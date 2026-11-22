22.11.2026 12:37
Atskira eilė NAV darbuotojams. Atskleisti milžiniški laukimo trukmės skirtumai
Atskira eilė darbuotojams. Skirtumas siekia mėnesius
Atskira eilė atsirado dėl nešališkumo ir privatumo apsaugos taisyklių. Maždaug 22 tūkst. NAV darbuotojų ir jų sutuoktinių, partnerių bei vaikų bylos perduodamos kitoms įstaigoms arba specializuotiems padaliniams, kad jų nenagrinėtų artimi kolegos. Prieigą prie dokumentų turi ribota pareigūnų grupė. Ši tvarka taikoma daugumai išmokų bylų, išskyrus, be kita ko, standartines išmokas vaikams ir pensijas.
NAV pripažįsta nelygybę. Pareigūnams pateikti nauji nurodymai
Ilgas laukimas atitolina galimybę gauti protezus ir specializuotą avalynę. Pacientas pirmiausia turi gauti šeimos gydytojo siuntimą, o vėliau būti įvertintas patvirtintoje ortopedijos įstaigoje, kuri pateikia prašymą NAV. Tik gavus sprendimą galima pradėti pritaikyti įrangą. Solemas atkreipia dėmesį į vaikų situaciją ir siūlo NAV naudoti turimus duomenis, kad būtų pirmiausia nagrinėjami jaunesnių nei 18 metų asmenų prašymai.
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