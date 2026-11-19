19.11.2026 10:04
Новий маршрут між Польщею та Норвегією. Стало відомо, коли розпочнуться перші рейси
Рейси з Радома до Осло. Нові можливості для мандрівників
Маршрут також має обслуговувати поїздки VFR. Йдеться про подорожі з метою відвідування родини та друзів, які було враховано під час оцінювання потенціалу нового напрямку. Однак це не єдина група пасажирів. Рудзький вважає, що сполученням також користуватимуться люди, які регулярно переміщуються між місцем роботи та місцем проживання. Рішенню про запуск маршруту передували аналізи попиту та операційних можливостей аеропорту й перевізника.
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План також охоплює сегмент MRO та авіацію загального призначення. Розширення сфери діяльності має сприяти диверсифікації доходів і поліпшенню фінансових результатів компанії. У 2025 році вона зафіксувала понад 40 млн злотих збитків. Отже, нова стратегія передбачає розвиток кількох напрямів діяльності аеропорту, а не лише обслуговування регулярних пасажирських рейсів.
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