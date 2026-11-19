Інформацію про новий маршрут у середу повідомили Польські аеропорти (PPL). Рейси обслуговуватиме угорський перевізник Wizz Air. Вильоти заплановані на вівторки та суботи, що, за словами речника PPL Пйотра Рудзького, має полегшити організацію як коротких поїздок, так і триваліших перебувань. Пропозиція не обмежуватиметься літнім сезоном.

Рейси з Радома до Осло. Нові можливості для мандрівників Нове сполучення має слугувати, зокрема, туристам. Пйотр Рудзький зазначив, що розклад рейсів дасть змогу організовувати короткі поїздки формату city break до столиці Норвегії. Також передбачено триваліші перебування. На думку речника, два рейси на тиждень забезпечать мандрівникам більшу свободу в плануванні поїздок.



Маршрут також має обслуговувати поїздки VFR. Йдеться про подорожі з метою відвідування родини та друзів, які було враховано під час оцінювання потенціалу нового напрямку. Однак це не єдина група пасажирів. Рудзький вважає, що сполученням також користуватимуться люди, які регулярно переміщуються між місцем роботи та місцем проживання. Рішенню про запуск маршруту передували аналізи попиту та операційних можливостей аеропорту й перевізника.

Аеропорт у Радомі змінює стратегію. Новий план до 2030 року Аеропорт Варшава-Радом відкрили після масштабної реконструкції у квітні 2023 року. У лютому PPL представили нову стратегію розвитку аеропорту, яка визначає напрями його діяльності до 2030 року. Вона передбачає гібридну модель. Це означає поєднання обслуговування чартерних рейсів і лоукостерів із вантажними перевезеннями та іншими авіаційними послугами.



План також охоплює сегмент MRO та авіацію загального призначення. Розширення сфери діяльності має сприяти диверсифікації доходів і поліпшенню фінансових результатів компанії. У 2025 році вона зафіксувала понад 40 млн злотих збитків. Отже, нова стратегія передбачає розвиток кількох напрямів діяльності аеропорту, а не лише обслуговування регулярних пасажирських рейсів.