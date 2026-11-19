Nowe połączenie lotnicze połączy Radom z Oslo. Od 30 marca Wizz Air uruchomi całoroczne rejsy z Lotniska Warszawa-Radom na lotnisko Oslo Gardermoen. Samoloty będą kursować dwa razy w tygodniu.

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Informację o nowej trasie przekazały w środę Polskie Porty Lotnicze (PPL). Połączenie będzie obsługiwane przez węgierskiego przewoźnika Wizz Air. Rejsy zaplanowano na wtorki i soboty, co według rzecznika PPL Piotra Rudzkiego ma ułatwić organizację zarówno krótkich wyjazdów, jak i dłuższych pobytów. Oferta nie będzie ograniczona do sezonu wakacyjnego.

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Loty z Radomia do Oslo. Nowe możliwości dla podróżnych Nowe połączenie ma służyć między innymi turystom. Piotr Rudzki wskazał, że rozkład rejsów umożliwi organizowanie krótkich wyjazdów typu city break do stolicy Norwegii. Przewidziano także dłuższe pobyty. Zdaniem rzecznika dwa loty tygodniowo zapewnią podróżnym większą swobodę w planowaniu wyjazdów.



Trasa ma obsługiwać również podróże VFR. Chodzi o wyjazdy związane z odwiedzaniem rodziny i znajomych, które uwzględniono podczas oceny potencjału nowego kierunku. To jednak niejedyna grupa pasażerów. Rudzki ocenił, że z połączenia będą korzystać także osoby regularnie przemieszczające się między miejscem pracy a miejscem zamieszkania. Decyzję o uruchomieniu trasy poprzedziły analizy popytu oraz możliwości operacyjnych lotniska i przewoźnika.

Lotnisko w Radomiu zmienia strategię. Nowy plan do 2030 roku Lotnisko Warszawa-Radom otwarto po gruntownej rozbudowie w kwietniu 2023 r. W lutym PPL przedstawiły nową strategię rozwoju portu, która określa kierunki jego działalności do 2030 r. Zakłada ona model hybrydowy. Oznacza to połączenie obsługi lotów czarterowych i tanich linii lotniczych z działalnością cargo oraz innymi usługami lotniczymi.



Plan obejmuje również segment MRO oraz General Aviation. Rozszerzenie zakresu działalności ma służyć dywersyfikacji przychodów i poprawie wyników finansowych spółki. W 2025 r. odnotowała ona ponad 40 mln zł straty. Nowa strategia przewiduje zatem rozwój kilku obszarów działalności lotniska, a nie wyłącznie obsługi regularnych połączeń pasażerskich.

Ankieta Polecisz z Radomia do Oslo, czy to niewypał? Jasne, biorę – bliżej mi i taniej Może, jeśli godziny i cena będą OK Nie, wolę inne lotniska (WAW/WMI/GDN) Nie latam do PL/NO tak często