19 listopada 2026 10:04
Nowa trasa między Polską a Norwegią. Wiadomo, kiedy ruszą pierwsze loty
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Loty z Radomia do Oslo. Nowe możliwości dla podróżnych
Trasa ma obsługiwać również podróże VFR. Chodzi o wyjazdy związane z odwiedzaniem rodziny i znajomych, które uwzględniono podczas oceny potencjału nowego kierunku. To jednak niejedyna grupa pasażerów. Rudzki ocenił, że z połączenia będą korzystać także osoby regularnie przemieszczające się między miejscem pracy a miejscem zamieszkania. Decyzję o uruchomieniu trasy poprzedziły analizy popytu oraz możliwości operacyjnych lotniska i przewoźnika.
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Lotnisko w Radomiu zmienia strategię. Nowy plan do 2030 roku
Plan obejmuje również segment MRO oraz General Aviation. Rozszerzenie zakresu działalności ma służyć dywersyfikacji przychodów i poprawie wyników finansowych spółki. W 2025 r. odnotowała ona ponad 40 mln zł straty. Nowa strategia przewiduje zatem rozwój kilku obszarów działalności lotniska, a nie wyłącznie obsługi regularnych połączeń pasażerskich.
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