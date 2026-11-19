O nouă conexiune aeriană va lega Radom de Oslo. Începând cu 30 martie, Wizz Air va opera zboruri pe tot parcursul anului de la Aeroportul Varșovia-Radom către Aeroportul Oslo Gardermoen. Avioanele vor circula de două ori pe săptămână.

Informația despre noua rută a fost transmisă miercuri de Aeroporturile Poloneze (PPL). Conexiunea va fi operată de transportatorul ungar Wizz Air. Zborurile sunt programate marțea și sâmbăta, ceea ce, potrivit purtătorului de cuvânt al PPL, Piotr Rudzki, ar trebui să faciliteze organizarea atât a călătoriilor scurte, cât și a șederilor mai lungi. Oferta nu va fi limitată la sezonul de vacanță.

Zboruri din Radom către Oslo. Noi posibilități pentru călători Noua conexiune este destinată, printre altele, turiștilor. Piotr Rudzki a indicat că programul zborurilor va permite organizarea unor escapade scurte de tip city break în capitala Norvegiei. Sunt prevăzute și șederi mai lungi. În opinia purtătorului de cuvânt, două zboruri pe săptămână le vor oferi călătorilor mai multă flexibilitate în planificarea deplasărilor.



Ruta va deservi și călătoriile VFR. Este vorba despre deplasări pentru vizitarea familiei și a prietenilor, luate în considerare la evaluarea potențialului noii destinații. Totuși, aceasta nu este singura categorie de pasageri. Rudzki a apreciat că de conexiune vor beneficia și persoanele care se deplasează regulat între locul de muncă și cel de reședință. Decizia de lansare a rutei a fost precedată de analize ale cererii și ale capacităților operaționale ale aeroportului și ale transportatorului.

Aeroportul din Radom își schimbă strategia. Un nou plan până în 2030 Aeroportul Varșovia-Radom a fost deschis după o extindere amplă în aprilie 2023. În februarie, PPL a prezentat o nouă strategie de dezvoltare a aeroportului, care stabilește direcțiile activității sale până în 2030. Aceasta prevede un model hibrid. Acesta înseamnă combinarea operării zborurilor charter și ale companiilor aeriene low-cost cu activitățile de cargo și alte servicii aeronautice.



Planul include, de asemenea, segmentul MRO și aviația generală. Extinderea activităților are ca scop diversificarea veniturilor și îmbunătățirea rezultatelor financiare ale companiei. În 2025, aceasta a înregistrat pierderi de peste 40 de milioane de zloți. Prin urmare, noua strategie prevede dezvoltarea mai multor domenii de activitate ale aeroportului, nu doar operarea conexiunilor regulate de pasageri.