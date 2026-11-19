19.11.2026 10:04
O nouă rută între Polonia și Norvegia. Se știe când vor începe primele zboruri
Zboruri din Radom către Oslo. Noi posibilități pentru călători
Ruta va deservi și călătoriile VFR. Este vorba despre deplasări pentru vizitarea familiei și a prietenilor, luate în considerare la evaluarea potențialului noii destinații. Totuși, aceasta nu este singura categorie de pasageri. Rudzki a apreciat că de conexiune vor beneficia și persoanele care se deplasează regulat între locul de muncă și cel de reședință. Decizia de lansare a rutei a fost precedată de analize ale cererii și ale capacităților operaționale ale aeroportului și ale transportatorului.
Aeroportul din Radom își schimbă strategia. Un nou plan până în 2030
Planul include, de asemenea, segmentul MRO și aviația generală. Extinderea activităților are ca scop diversificarea veniturilor și îmbunătățirea rezultatelor financiare ale companiei. În 2025, aceasta a înregistrat pierderi de peste 40 de milioane de zloți. Prin urmare, noua strategie prevede dezvoltarea mai multor domenii de activitate ale aeroportului, nu doar operarea conexiunilor regulate de pasageri.
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