19.11.2026 10:04
Naujas maršrutas tarp Lenkijos ir Norvegijos. Jau žinoma, kada vyks pirmieji skrydžiai
Skrydžiai iš Radomo į Oslą. Naujos galimybės keliautojams
Maršrutas taip pat bus skirtas VFR kelionėms. Tai kelionės, susijusios su šeimos ir draugų lankymu, į kurias buvo atsižvelgta vertinant naujos krypties potencialą. Tačiau tai nėra vienintelė keleivių grupė. Rudzkis įvertino, kad šiuo maršrutu naudosis ir asmenys, reguliariai keliaujantys tarp darbo ir gyvenamosios vietos. Prieš priimant sprendimą pradėti vykdyti skrydžius buvo atlikta paklausos bei oro uosto ir vežėjo veiklos galimybių analizė.
Radomo oro uostas keičia strategiją. Naujas planas iki 2030 metų
Plane taip pat numatytas MRO ir bendrosios aviacijos segmentas. Veiklos plėtra turėtų padėti diversifikuoti pajamas ir pagerinti bendrovės finansinius rezultatus. 2025 m. ji patyrė daugiau nei 40 mln. zlotų nuostolį. Todėl naujojoje strategijoje numatyta plėtoti kelias oro uosto veiklos sritis, o ne tik aptarnauti reguliarius keleivinius skrydžius.
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