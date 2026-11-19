Una nueva conexión aérea unirá Radom con Oslo. A partir del 30 de marzo, Wizz Air pondrá en marcha vuelos regulares durante todo el año desde el aeropuerto de Varsovia-Radom al aeropuerto de Oslo Gardermoen. Los aviones operarán dos veces por semana.

La información sobre la nueva ruta fue comunicada el miércoles por Aeropuertos Polacos (PPL). La conexión será operada por la aerolínea húngara Wizz Air. Los vuelos están programados para los martes y sábados, lo que, según el portavoz de PPL, Piotr Rudzki, facilitará la organización tanto de escapadas cortas como de estancias más largas. La oferta no se limitará a la temporada de vacaciones.

Vuelos de Radom a Oslo. Nuevas posibilidades para los viajeros La nueva conexión también está destinada a los turistas. Piotr Rudzki señaló que el horario de los vuelos permitirá organizar escapadas cortas de tipo city break a la capital de Noruega. También se contemplan estancias más largas. Según el portavoz, dos vuelos semanales proporcionarán a los viajeros mayor flexibilidad para planificar sus viajes.



La ruta también atenderá los viajes VFR. Se trata de desplazamientos relacionados con visitas a familiares y amigos, que se tuvieron en cuenta al evaluar el potencial del nuevo destino. Sin embargo, este no es el único grupo de pasajeros. Rudzki consideró que la conexión también será utilizada por personas que se desplazan regularmente entre su lugar de trabajo y su lugar de residencia. La decisión de poner en marcha la ruta estuvo precedida por análisis de la demanda y de las capacidades operativas del aeropuerto y de la aerolínea.

El aeropuerto de Radom cambia de estrategia. Nuevo plan hasta 2030 El aeropuerto de Varsovia-Radom fue inaugurado tras una profunda ampliación en abril de 2023. En febrero, PPL presentó una nueva estrategia de desarrollo del aeropuerto que define las líneas de actuación hasta 2030. Esta contempla un modelo híbrido, es decir, la combinación de la atención a vuelos chárter y aerolíneas de bajo coste con actividades de carga y otros servicios aeronáuticos.



El plan también incluye los segmentos de MRO y aviación general. La ampliación del ámbito de actividad busca diversificar los ingresos y mejorar los resultados financieros de la empresa. En 2025, registró pérdidas superiores a 40 millones de eslotis. Por tanto, la nueva estrategia prevé el desarrollo de varias áreas de actividad del aeropuerto, y no únicamente la atención de conexiones regulares de pasajeros.