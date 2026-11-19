19.11.2026 10:04
Nueva ruta entre Polonia y Noruega. Ya se sabe cuándo despegarán los primeros vuelos
Vuelos de Radom a Oslo. Nuevas posibilidades para los viajeros
La ruta también atenderá los viajes VFR. Se trata de desplazamientos relacionados con visitas a familiares y amigos, que se tuvieron en cuenta al evaluar el potencial del nuevo destino. Sin embargo, este no es el único grupo de pasajeros. Rudzki consideró que la conexión también será utilizada por personas que se desplazan regularmente entre su lugar de trabajo y su lugar de residencia. La decisión de poner en marcha la ruta estuvo precedida por análisis de la demanda y de las capacidades operativas del aeropuerto y de la aerolínea.
El aeropuerto de Radom cambia de estrategia. Nuevo plan hasta 2030
El plan también incluye los segmentos de MRO y aviación general. La ampliación del ámbito de actividad busca diversificar los ingresos y mejorar los resultados financieros de la empresa. En 2025, registró pérdidas superiores a 40 millones de eslotis. Por tanto, la nueva estrategia prevé el desarrollo de varias áreas de actividad del aeropuerto, y no únicamente la atención de conexiones regulares de pasajeros.
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