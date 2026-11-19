En ny flyrute skal knytte Radom til Oslo. Fra 30. mars åpner Wizz Air helårsruter fra Warszawa-Radom lufthavn til Oslo Gardermoen lufthavn. Flyene skal gå to ganger i uken.

Polskie Porty Lotnicze (PPL) opplyste onsdag om den nye ruten. Forbindelsen skal betjenes av det ungarske flyselskapet Wizz Air. Avgangene er planlagt på tirsdager og lørdager, noe som ifølge PPLs talsperson Piotr Rudzki skal gjøre det enklere å organisere både korte reiser og lengre opphold. Tilbudet vil ikke være begrenset til sommersesongen.

Flyvninger fra Radom til Oslo. Nye muligheter for reisende Den nye forbindelsen skal blant annet betjene turister. Piotr Rudzki påpekte at avgangstidene vil gjøre det mulig å organisere korte storbyferier til Norges hovedstad. Det er også lagt opp til lengre opphold. Ifølge talspersonen vil to flyvninger i uken gi reisende større fleksibilitet i planleggingen av turer.



Ruten skal også betjene VFR-reiser. Dette gjelder reiser for å besøke familie og venner, som ble tatt med i vurderingen av potensialet for den nye destinasjonen. Dette er imidlertid ikke den eneste passasjergruppen. Rudzki vurderte at forbindelsen også vil bli brukt av personer som regelmessig reiser mellom arbeidsstedet og bostedet. Beslutningen om å åpne ruten ble forutgått av analyser av etterspørselen og de operative mulighetene ved flyplassen og hos flyselskapet.

Flyplassen i Radom endrer strategi. Ny plan fram til 2030 Warszawa-Radom lufthavn åpnet etter en omfattende utbygging i april 2023. I februar presenterte PPL en ny utviklingsstrategi for flyplassen, som fastsetter retningen for virksomheten fram til 2030. Den bygger på en hybridmodell. Det innebærer en kombinasjon av charterflyvninger og lavprisselskaper med fraktvirksomhet og andre luftfartstjenester.



Planen omfatter også MRO-segmentet og generell luftfart. Utvidelsen av virksomhetsområdet skal bidra til å diversifisere inntektene og forbedre selskapets økonomiske resultater. I 2025 hadde selskapet et tap på over 40 millioner zloty. Den nye strategien legger derfor opp til utvikling av flere virksomhetsområder ved flyplassen, ikke bare betjening av ordinære passasjerruter.