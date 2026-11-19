19.11.2026 10:04
Ny rute mellom Polen og Norge. Det er kjent når de første flyvningene starter
Flyvninger fra Radom til Oslo. Nye muligheter for reisende
Ruten skal også betjene VFR-reiser. Dette gjelder reiser for å besøke familie og venner, som ble tatt med i vurderingen av potensialet for den nye destinasjonen. Dette er imidlertid ikke den eneste passasjergruppen. Rudzki vurderte at forbindelsen også vil bli brukt av personer som regelmessig reiser mellom arbeidsstedet og bostedet. Beslutningen om å åpne ruten ble forutgått av analyser av etterspørselen og de operative mulighetene ved flyplassen og hos flyselskapet.
Flyplassen i Radom endrer strategi. Ny plan fram til 2030
Planen omfatter også MRO-segmentet og generell luftfart. Utvidelsen av virksomhetsområdet skal bidra til å diversifisere inntektene og forbedre selskapets økonomiske resultater. I 2025 hadde selskapet et tap på over 40 millioner zloty. Den nye strategien legger derfor opp til utvikling av flere virksomhetsområder ved flyplassen, ikke bare betjening av ordinære passasjerruter.
Siste artikler
- Norske myndigheter: Forsøk på terrorangrep i løpet av ett år er sannsynlige. Trusselnivået forblir på 3 av 5
- I Norge ble det satt i gang 53 prosent færre boligbygg. Svakeste oktober siden 2010
- Bostøtte i Norge. Hvem får utbetaling 20. november, og når er søknadsfristen?
- 5,3 tusen personer permittert i Norge. I bygg og anlegg økte tallet med 19 prosent på én måned
- Når trenger du godkjenning for å jobbe i barnehage med utdanning fra utlandet?
- Regjeringen vil heve pensjonsalderen fra 2029. Først ut er 1967-kullet