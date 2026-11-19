19.11.2026 12:05
Норвезькі служби: спроби терактів протягом року є ймовірними. Рівень загрози залишається 3 із 5
Це прогноз на рік, а не попередження про конкретний напад. У повідомленні не йдеться ані про місця, ані про терміни. PST зазначає, що оцінка має допомогти більшій кількості людей розпізнавати ознаки радикалізації, тобто того, що хтось починає підтримувати насильство з політичних, релігійних чи ідеологічних причин.
Суспільний мовник NRK повідомляє, що оцінка ймовірності спроби теракту зросла з «можливо» (mulig) до «ймовірно» (sannsynlig).
Рівень загрози: 3 за шкалою від 1 до 5
- Рівень 3, помірний – одна або кілька осіб мають намір здійснити теракт, але не зробили конкретних кроків і не мають реалістичних планів.
- Рівень 4, високий – хтось має конкретні та реалістичні плани й уживає заходів для їхньої реалізації.
- Рівень 5, критичний – теракт є неминучим або вже стався, і можливі наступні.
Тому вища оцінка ймовірності спроби теракту та незмінний рівень 3 не суперечать одне одному. Норвегія перебуває на цьому рівні з 14 листопада 2024 року. PST повідомляє, що сам рівень загрози не вимагає від жителів жодних дій.
Ми оцінюємо, що є ймовірним і маємо вагомі підстави вважати, що радикальні ісламісти спробують здійснити терористичний замах у Норвегії протягом найближчого року.
Звідки така оцінка
- із 2023 року в західних країнах постійно відбуваються численні напади з їхнього боку,
- у Норвегії вони дедалі частіше створюють групи та мережі, зокрема в інтернеті,
- у Норвегії та Європі зростає зацікавленість у поїздках за кордон для участі в бойових діях,
- організації ІДІЛ та «Аль-Каїда» й надалі закликають прихильників до терактів там, де вони живуть.
Загрозу з боку ультраправих служба оцінює як дещо вищу, ніж рік тому, і тепер також вважає спроби терактів імовірними. Вона звертає увагу, що виконавці здійснених і зірваних ультраправих терактів на Заході мали простіші плани, ніж раніше. «Це підвищує ймовірність того, що комусь вдасться реалізувати ці плани» – каже Роальд.
PST також повідомляє, що з 2025 року зростає частка неповнолітніх серед виконавців терактів у західних країнах.
У надзвичайній ситуації слід телефонувати до поліції за номером 112. Ілюстративне фото.Фото: Adobe Stock, стандартна ліцензія
Нова категорія: нігілістичний екстремізм
«Їм не йдеться про побудову ідеального суспільства. Вони просто хочуть зруйнувати суспільство й спричинити насильство та хаос» – сказала Роальд в інтерв’ю NRK. За її словами, це загальнонаціональне, переважно інтернет-явище, яким займаються передусім неповнолітні та дуже молоді дорослі.
PST оцінює спробу теракту з боку цих груп протягом року як можливу, тобто нижче, ніж у випадку ісламістів та ультраправих.
У травні 2026 року PST описала, як такі групи вербують дітей і підлітків: вони здобувають їхню довіру, засипають увагою, погрожують, сексуально шантажують, маніпулюють і застосовують жорстокі ритуали. Особливо вразливими є діти в складній життєвій ситуації. Деякі групи вимагають від нових членів застосовувати насильство.
На що звернути увагу в дитини
- якими медіа та як користується дитина,
- зміна поведінки,
- ізоляція,
- самоушкодження.
За даними NRK, служба бачить у жорстоких інтернет-групах дітей уже раннього підліткового віку. «Ми не здатні виявити все, а радикалізація часто відбувається швидко» – каже Роальд. Тому PST просить родину, знайомих, школу та роботодавців повідомляти про свої побоювання.
Міністерка юстиції Астрі Ос-Хансен сказала NRK, що батьки повинні стежити за тим, що діти роблять в інтернеті.
Куди повідомляти про тривожні сигнали
- 112 – поліція, у надзвичайній ситуації,
- PST – форма на сайті PST або телефон 23 30 50 00, якщо ви побоюєтеся, що хтось із близьких радикалізується,
- поліція – форма на сайті поліції.
Сексуальний шантаж, погрози чи жорстоке поводження з тваринами є злочинами, про які слід повідомляти поліцію. PST займається справами, у яких насильство має політичний, релігійний або ідеологічний мотив.
Оцінку норвезькою мовою PST опублікувала на своєму сайті. Уряд, як повідомляє NRK, працює над новою національною стратегією проти насильницького екстремізму та тероризму.
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