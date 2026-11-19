PST (Politiets sikkerhetstjeneste), поліцейська служба безпеки, представила нову оцінку в середу, 18 листопада. Згідно з нею, найбільшу терористичну загрозу в Норвегії й надалі становлять радикальні ісламісти та ультраправі. Служба пише, що є вагомі підстави вважати, що протягом року хтось із цих середовищ спробує здійснити теракт. Це прогноз на рік, а не попередження про конкретний напад. У повідомленні не йдеться ані про місця, ані про терміни. PST зазначає, що оцінка має допомогти більшій кількості людей розпізнавати ознаки радикалізації, тобто того, що хтось починає підтримувати насильство з політичних, релігійних чи ідеологічних причин. Суспільний мовник NRK повідомляє, що оцінка ймовірності спроби теракту зросла з «можливо» (mulig) до «ймовірно» (sannsynlig).

PST використовує два окремі показники. Слова «можливо» та «ймовірно» вказують, наскільки великою є ймовірність того, що хтось спробує здійснити теракт. Шкала від 1 до 5 показує, наскільки серйозна ситуація.Тому вища оцінка ймовірності спроби теракту та незмінний рівень 3 не суперечать одне одному. Норвегія перебуває на цьому рівні з 14 листопада 2024 року. PST повідомляє, що сам рівень загрози не вимагає від жителів жодних дій.

Ми оцінюємо, що є ймовірним і маємо вагомі підстави вважати, що радикальні ісламісти спробують здійснити терористичний замах у Норвегії протягом найближчого року.~Ане Маннсокер Роальд, директорка антитерористичного підрозділу PST, у повідомленні від 18 листопада 2026 року.

Про радикальних ісламістів PST пише:Загрозу з боку ультраправих служба оцінює як дещо вищу, ніж рік тому, і тепер також вважає спроби терактів імовірними. Вона звертає увагу, що виконавці здійснених і зірваних ультраправих терактів на Заході мали простіші плани, ніж раніше.– каже Роальд.PST також повідомляє, що з 2025 року зростає частка неповнолітніх серед виконавців терактів у західних країнах.

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