19.11.2026 12:05
Norske myndigheter: Forsøk på terrorangrep i løpet av ett år er sannsynlige. Trusselnivået forblir på 3 av 5
Dette er en prognose for ett år, ikke en advarsel om et konkret angrep. Meldingen nevner verken steder eller tidspunkt. PST opplyser at vurderingen skal hjelpe flere med å kjenne igjen tegn på radikalisering, altså at noen begynner å støtte vold av politiske, religiøse eller ideologiske grunner.
Kringkasteren NRK opplyser at vurderingen av sannsynligheten for et angrepsforsøk er hevet fra «mulig» til «sannsynlig».
Trusselnivå: 3 av 5
- Nivå 3, moderat – én eller flere personer har til hensikt å gjennomføre et terrorangrep, men har ikke tatt konkrete skritt eller har ikke realistiske planer.
- Nivå 4, høyt – noen har konkrete og realistiske planer og tar skritt for å gjennomføre dem.
- Nivå 5, kritisk – et terrorangrep er nært forestående eller har allerede skjedd, og flere er mulige.
Derfor utelukker ikke en høyere vurdering av sannsynligheten for et angrepsforsøk og et uendret nivå 3 hverandre. Norge har vært på dette nivået siden 14. november 2024. PST opplyser at selve trusselnivået ikke krever noen tiltak fra innbyggerne.
Vi vurderer det som sannsynlig, og det er sterke grunner til å tro, at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre et terrorangrep i Norge i løpet av det neste året.
Hvorfor denne vurderingen
- siden 2023 har det jevnlig skjedd mange angrep fra dem i vestlige land,
- i Norge danner de stadig oftere grupper og nettverk, også på internett,
- i Norge og Europa øker interessen for å reise utenlands for å kjempe,
- organisasjonene IS og al-Qaida oppfordrer fortsatt sympatisører til angrep der de bor.
Tjenesten vurderer trusselen fra ytre høyre som noe høyere enn for ett år siden, og anser nå også angrepsforsøk som sannsynlige. Den peker på at gjerningspersoner bak gjennomførte og avvergede angrep fra ytre høyre i Vesten har hatt enklere planer enn tidligere. «Det øker sannsynligheten for at noen vil lykkes med å gjennomføre disse planene», sier Roald.
PST opplyser også at andelen mindreårige blant gjerningspersoner bak angrep i vestlige land har økt siden 2025.
I en nødsituasjon skal du ringe politiet på 112. Illustrasjonsfoto.Foto: Adobe Stock, standardlisens
Ny kategori: nihilistisk ekstremisme
«De ønsker ikke å bygge et idealsamfunn. De vil bare bryte ned samfunnet og skape vold og kaos», sa Roald i et intervju med NRK. Ifølge henne er dette et landsdekkende fenomen, hovedsakelig på internett, og det gjelder først og fremst mindreårige og svært unge voksne.
PST vurderer et angrepsforsøk fra disse gruppene i løpet av ett år som mulig, altså lavere enn for islamister og ytre høyre.
I mai 2026 beskrev PST hvordan slike grupper rekrutterer barn og ungdom: De vinner tilliten deres, overøser dem med oppmerksomhet, truer dem, utpresser dem seksuelt, manipulerer dem og bruker brutale ritualer. Barn i vanskelige situasjoner er særlig utsatt. Enkelte grupper krever at nye medlemmer bruker vold.
Hva du bør være oppmerksom på hos et barn
- hvilke medier barnet bruker og hvordan,
- endret atferd,
- isolasjon,
- selvskading.
Ifølge NRK ser tjenesten barn allerede i tidlig tenårene i voldelige grupper på internett. «Vi klarer ikke å fange opp alt, og radikalisering skjer ofte raskt», sier Roald. Derfor ber PST familie, venner, skolen og arbeidsgivere om å melde fra om bekymringer.
Justisminister Astri Aas-Hansen sa til NRK at foreldre bør følge med på hva barna gjør på internett.
Hvor kan urovekkende signaler meldes
- 112 – politiet, i en nødsituasjon,
- PST – skjema på PSTs nettside eller telefon 23 30 50 00, dersom du er bekymret for at noen nær deg blir radikalisert,
- politiet – skjema på politiets nettside.
Seksuell utpressing, trusler eller mishandling av dyr er lovbrudd som skal meldes til politiet. PST behandler saker der volden har et politisk, religiøst eller ideologisk motiv.
PST publiserte vurderingen på norsk på sin nettside. Regjeringen arbeider, ifølge NRK, med en ny nasjonal strategi mot voldelig ekstremisme og terrorisme.
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