siden 2023 har det jevnlig skjedd mange angrep fra dem i vestlige land,

i Norge danner de stadig oftere grupper og nettverk, også på internett,

i Norge og Europa øker interessen for å reise utenlands for å kjempe,

organisasjonene IS og al-Qaida oppfordrer fortsatt sympatisører til angrep der de bor.

«Det øker sannsynligheten for at noen vil lykkes med å gjennomføre disse planene»

Om ekstreme islamister skriver PST:Tjenesten vurderer trusselen fra ytre høyre som noe høyere enn for ett år siden, og anser nå også angrepsforsøk som sannsynlige. Den peker på at gjerningspersoner bak gjennomførte og avvergede angrep fra ytre høyre i Vesten har hatt enklere planer enn tidligere., sier Roald.PST opplyser også at andelen mindreårige blant gjerningspersoner bak angrep i vestlige land har økt siden 2025.