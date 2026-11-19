PST (Politiets sikkerhetstjeneste), serviciul de securitate al poliției, a prezentat o nouă evaluare miercuri, 18 noiembrie. Potrivit acesteia, cea mai mare amenințare teroristă din Norvegia este reprezentată în continuare de islamiștii extremiști și extrema dreaptă. Serviciul scrie că există motive solide să se creadă că, în decurs de un an, cineva din aceste medii va încerca să comită un atentat. Este o prognoză pentru un an, nu un avertisment privind un atac concret. Comunicatul nu menționează locuri sau date. PST precizează că evaluarea are rolul de a ajuta mai multe persoane să recunoască semnele radicalizării, adică situația în care cineva începe să susțină violența din motive politice, religioase sau ideologice. Postul public NRK relatează că evaluarea probabilității unei tentative de atentat a crescut de la „posibil” (mulig) la „probabil” (sannsynlig).

PST folosește două măsuri separate. Cuvintele „posibil” și „probabil” arată cât de mare este șansa ca cineva să încerce să comită un atentat. Scara de la 1 la 5 arată cât de gravă este situația.Prin urmare, o evaluare mai ridicată a probabilității unei tentative de atentat și menținerea nivelului 3 nu se exclud reciproc. Norvegia se află la acest nivel din 14 noiembrie 2024. PST precizează că nivelul amenințării în sine nu impune locuitorilor nicio măsură.

Despre islamiștii extremiști, PST scrie:Serviciul evaluează amenințarea din partea extremei drepte ca fiind puțin mai ridicată decât acum un an și consideră acum că tentativele de atentat sunt, de asemenea, probabile. Atrage atenția că autorii atentatelor comise și dejucate de extrema dreaptă în Occident au avut planuri mai simple decât în trecut., spune Roald.PST mai precizează că, din 2025, crește proporția minorilor printre autorii atentatelor din țările occidentale.

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