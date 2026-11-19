19.11.2026 12:05
Serviciile norvegiene: tentativele de atentat în decurs de un an sunt probabile. Nivelul amenințării rămâne la 3 din 5
Este o prognoză pentru un an, nu un avertisment privind un atac concret. Comunicatul nu menționează locuri sau date. PST precizează că evaluarea are rolul de a ajuta mai multe persoane să recunoască semnele radicalizării, adică situația în care cineva începe să susțină violența din motive politice, religioase sau ideologice.
Postul public NRK relatează că evaluarea probabilității unei tentative de atentat a crescut de la „posibil” (mulig) la „probabil” (sannsynlig).
Nivelul amenințării: 3 pe o scară de la 1 la 5
- Nivelul 3, moderat – una sau mai multe persoane intenționează să comită un atentat, dar nu au făcut pași concreți și nu au planuri realiste.
- Nivelul 4, ridicat – cineva are planuri concrete și realiste și face demersuri pentru a le pune în aplicare.
- Nivelul 5, critic – un atentat este iminent sau a avut deja loc și sunt posibile alte atentate.
Prin urmare, o evaluare mai ridicată a probabilității unei tentative de atentat și menținerea nivelului 3 nu se exclud reciproc. Norvegia se află la acest nivel din 14 noiembrie 2024. PST precizează că nivelul amenințării în sine nu impune locuitorilor nicio măsură.
Evaluăm că este probabil și există motive solide să credem că islamiștii extremiști vor încerca să comită un atentat terorist în Norvegia în decursul următorului an.
De ce această evaluare
- din 2023, în țările occidentale au loc constant numeroase atacuri comise de aceștia,
- în Norvegia, ei formează din ce în ce mai des grupuri și rețele, inclusiv pe internet,
- în Norvegia și Europa crește interesul pentru plecările la luptă în străinătate,
- organizațiile ISIS și Al-Qaida continuă să își încurajeze simpatizanții să comită atentate acolo unde locuiesc.
Serviciul evaluează amenințarea din partea extremei drepte ca fiind puțin mai ridicată decât acum un an și consideră acum că tentativele de atentat sunt, de asemenea, probabile. Atrage atenția că autorii atentatelor comise și dejucate de extrema dreaptă în Occident au avut planuri mai simple decât în trecut. „Acest lucru crește probabilitatea ca cineva să reușească să pună în aplicare aceste planuri”, spune Roald.
PST mai precizează că, din 2025, crește proporția minorilor printre autorii atentatelor din țările occidentale.
Într-o situație de urgență, sunați la poliție la numărul 112. Imagine ilustrativă.Foto: Adobe Stock, licență standard
O nouă categorie: extremismul nihilist
„Nu urmăresc să construiască o societate ideală. Vor pur și simplu să distrugă societatea și să provoace violență și haos”, a declarat Roald într-un interviu pentru NRK. Potrivit acesteia, este un fenomen la nivel național, predominant online, de care se ocupă în principal minori și adulți foarte tineri.
PST evaluează o tentativă de atentat din partea acestor grupuri în decurs de un an ca fiind posibilă, deci la un nivel mai scăzut decât în cazul islamiștilor și al extremei drepte.
În mai 2026, PST a descris modul în care astfel de grupuri recrutează copii și adolescenți: le câștigă încrederea, îi copleșesc cu atenție, îi amenință, îi șantajează sexual, îi manipulează și folosesc ritualuri brutale. Copiii aflați în situații dificile sunt deosebit de vulnerabili. Unele grupuri le cer noilor membri să recurgă la violență.
La ce să fii atent la un copil
- ce tipuri de media folosește copilul și cum le folosește,
- schimbarea comportamentului,
- izolarea,
- automutilarea.
Potrivit NRK, serviciul observă în grupurile online violente copii aflați deja la începutul adolescenței. „Nu suntem capabili să depistăm totul, iar radicalizarea are adesea loc rapid”, spune Roald. De aceea, PST le solicită familiei, prietenilor, școlii și angajatorilor să raporteze îngrijorările.
Ministra justiției, Astri Aas-Hansen, a declarat pentru NRK că părinții ar trebui să urmărească ce fac copiii pe internet.
Unde pot fi raportate semnalele îngrijorătoare
- 112 – poliția, într-o situație de urgență,
- PST – formularul de pe site-ul PST sau telefonul 23 30 50 00, dacă te temi că cineva apropiat se radicalizează,
- poliția – formularul de pe site-ul poliției.
Șantajul sexual, amenințările sau cruzimea față de animale sunt infracțiuni care trebuie raportate poliției. PST se ocupă de cazurile în care violența are un motiv politic, religios sau ideologic.
PST a publicat evaluarea în norvegiană pe site-ul său. Guvernul, potrivit NRK, lucrează la o nouă strategie națională împotriva extremismului violent și terorismului.
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