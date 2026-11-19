PST (Politiets sikkerhetstjeneste), policyjna służba bezpieczeństwa, przedstawiła nową ocenę w środę 18 listopada. Według niej największe zagrożenie terrorystyczne w Norwegii nadal stanowią skrajni islamiści i skrajna prawica. Służba pisze, że są mocne podstawy, by sądzić, że w ciągu roku ktoś z tych środowisk spróbuje przeprowadzić zamach. To prognoza na rok, a nie ostrzeżenie przed konkretnym atakiem. W komunikacie nie ma mowy o miejscach ani terminach. PST podaje, że ocena ma pomóc większej liczbie osób rozpoznawać oznaki radykalizacji, czyli tego, że ktoś zaczyna popierać przemoc z powodów politycznych, religijnych albo ideologicznych. Nadawca publiczny NRK podaje, że ocena szansy na próbę zamachu wzrosła z „możliwe” (mulig) do „prawdopodobne” (sannsynlig).

PST używa dwóch osobnych miar. Słowa „możliwe” i „prawdopodobne” mówią, jak duża jest szansa, że ktoś spróbuje przeprowadzić zamach. Skala od 1 do 5 mówi, jak poważna jest sytuacja.Dlatego wyższa ocena szansy na próbę zamachu i niezmieniony poziom 3 nie wykluczają się. Norwegia jest na tym poziomie od 14 listopada 2024 roku. PST podaje, że sam poziom zagrożenia nie wymaga od mieszkańców żadnych działań.

Oceniamy, że jest prawdopodobne i są mocne podstawy, by sądzić, że skrajni islamiści spróbują przeprowadzić zamach terrorystyczny w Norwegii w ciągu najbliższego roku.~Ane Mannsåker Roald, dyrektorka pionu antyterrorystycznego PST, w komunikacie z 18 listopada 2026 r.

O skrajnych islamistach PST pisze:Zagrożenie ze strony skrajnej prawicy służba ocenia jako nieco wyższe niż rok temu i teraz także uznaje próby zamachów za prawdopodobne. Zwraca uwagę, że sprawcy przeprowadzonych i udaremnionych zamachów skrajnej prawicy na Zachodzie mieli prostsze plany niż dawniej.– mówi Roald.PST podaje też, że od 2025 roku rośnie udział niepełnoletnich wśród sprawców zamachów w krajach zachodnich.

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