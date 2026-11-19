19 listopada 2026 12:05
Norweskie służby: próby zamachów w ciągu roku są prawdopodobne. Poziom zagrożenia zostaje na 3 z 5
To prognoza na rok, a nie ostrzeżenie przed konkretnym atakiem. W komunikacie nie ma mowy o miejscach ani terminach. PST podaje, że ocena ma pomóc większej liczbie osób rozpoznawać oznaki radykalizacji, czyli tego, że ktoś zaczyna popierać przemoc z powodów politycznych, religijnych albo ideologicznych.
Nadawca publiczny NRK podaje, że ocena szansy na próbę zamachu wzrosła z „możliwe” (mulig) do „prawdopodobne” (sannsynlig).
Poziom zagrożenia: 3 w skali 5
- Poziom 3, umiarkowany – jedna albo kilka osób ma zamiar przeprowadzić zamach, ale nie podjęła konkretnych kroków ani nie ma realistycznych planów.
- Poziom 4, wysoki – ktoś ma konkretne i realistyczne plany i podejmuje kroki, żeby je zrealizować.
- Poziom 5, krytyczny – zamach jest bliski albo już do niego doszło i możliwe są kolejne.
Dlatego wyższa ocena szansy na próbę zamachu i niezmieniony poziom 3 nie wykluczają się. Norwegia jest na tym poziomie od 14 listopada 2024 roku. PST podaje, że sam poziom zagrożenia nie wymaga od mieszkańców żadnych działań.
Oceniamy, że jest prawdopodobne i są mocne podstawy, by sądzić, że skrajni islamiści spróbują przeprowadzić zamach terrorystyczny w Norwegii w ciągu najbliższego roku.
Skąd taka ocena
- od 2023 roku w krajach zachodnich stale dochodzi do wielu ataków z ich strony,
- w Norwegii coraz częściej tworzą grupy i sieci, także w internecie,
- w Norwegii i Europie rośnie zainteresowanie wyjazdami do walki za granicą,
- organizacje IS i Al-Kaida nadal zachęcają sympatyków do zamachów tam, gdzie mieszkają.
Zagrożenie ze strony skrajnej prawicy służba ocenia jako nieco wyższe niż rok temu i teraz także uznaje próby zamachów za prawdopodobne. Zwraca uwagę, że sprawcy przeprowadzonych i udaremnionych zamachów skrajnej prawicy na Zachodzie mieli prostsze plany niż dawniej. „To zwiększa prawdopodobieństwo, że komuś uda się te plany zrealizować” – mówi Roald.
PST podaje też, że od 2025 roku rośnie udział niepełnoletnich wśród sprawców zamachów w krajach zachodnich.
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W nagłej sytuacji należy dzwonić na policję pod numer 112. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Nowa kategoria: ekstremizm nihilistyczny
„Nie chodzi im o zbudowanie idealnego społeczeństwa. Chcą po prostu rozbić społeczeństwo i wywołać przemoc i chaos” – powiedziała Roald w rozmowie z NRK. Według niej to zjawisko ogólnokrajowe, głównie internetowe, a zajmują się nim przede wszystkim niepełnoletni i bardzo młodzi dorośli.
Próbę zamachu ze strony tych grup w ciągu roku PST ocenia jako możliwą, czyli niżej niż w przypadku islamistów i skrajnej prawicy.
W maju 2026 roku PST opisała, jak takie grupy werbują dzieci i nastolatków: zdobywają ich zaufanie, zasypują uwagą, grożą, szantażują seksualnie, manipulują i stosują brutalne rytuały. Szczególnie narażone są dzieci w trudnej sytuacji. Niektóre grupy wymagają od nowych członków użycia przemocy.
Na co zwrócić uwagę u dziecka
- z jakich mediów i jak dziecko korzysta,
- zmiana zachowania,
- izolowanie się,
- samookaleczenia.
Według NRK służba widzi w brutalnych grupach internetowych dzieci już we wczesnym wieku nastoletnim. „Nie jesteśmy w stanie wychwycić wszystkiego, a radykalizacja często przebiega szybko” – mówi Roald. Dlatego PST prosi rodzinę, znajomych, szkołę i pracodawców, żeby zgłaszali obawy.
Minister sprawiedliwości Astri Aas-Hansen powiedziała NRK, że rodzice powinni śledzić, co dzieci robią w internecie.
Gdzie zgłosić niepokojące sygnały
- 112 – policja, w nagłej sytuacji,
- PST – formularz na stronie PST albo telefon 23 30 50 00, gdy obawiasz się, że ktoś bliski się radykalizuje,
- policja – formularz na stronie policji.
Szantaż seksualny, groźby czy znęcanie się nad zwierzętami to przestępstwa, które zgłasza się policji. PST zajmuje się sprawami, w których za przemocą stoi motyw polityczny, religijny albo ideologiczny.
Ocenę po norwesku PST opublikowała na swojej stronie. Rząd, jak podaje NRK, pracuje nad nową krajową strategią przeciw brutalnemu ekstremizmowi i terroryzmowi.
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