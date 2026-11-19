19.11.2026 12:05
Norvegijos tarnybos: teroro išpuolių bandymai per metus yra tikėtini. Grėsmės lygis lieka 3 iš 5
Tai vienų metų prognozė, o ne įspėjimas apie konkretų išpuolį. Pranešime nenurodomos nei vietos, nei terminai. PST teigia, kad vertinimas turi padėti didesniam žmonių skaičiui atpažinti radikalizacijos požymius, t. y. atvejus, kai kas nors pradeda palaikyti smurtą dėl politinių, religinių ar ideologinių priežasčių.
Visuomeninis transliuotojas NRK praneša, kad išpuolio bandymo tikimybės vertinimas padidintas nuo „galimas“ (mulig) iki „tikėtinas“ (sannsynlig).
Grėsmės lygis: 3 iš 5
- 3 lygis, vidutinis – vienas ar keli asmenys ketina įvykdyti išpuolį, tačiau nesiėmė konkrečių veiksmų ir neturi realistiškų planų.
- 4 lygis, aukštas – kas nors turi konkrečių ir realistiškų planų bei imasi veiksmų jiems įgyvendinti.
- 5 lygis, kritinis – išpuolis yra neišvengiamas arba jau įvyko, taip pat galimi tolesni išpuoliai.
Todėl aukštesnis išpuolio bandymo tikimybės įvertinimas ir nepakitęs 3 lygis vienas kitam neprieštarauja. Norvegija šiame lygyje yra nuo 2024 m. lapkričio 14 d. PST teigia, kad pats grėsmės lygis nereikalauja jokių gyventojų veiksmų.
Vertiname, kad tikėtina ir yra rimtas pagrindas manyti, jog kraštutiniai islamistai per artimiausius metus bandys įvykdyti teroro išpuolį Norvegijoje.
Iš kur toks vertinimas
- nuo 2023 m. Vakarų šalyse nuolat įvyksta daug jų vykdomų išpuolių,
- Norvegijoje jie vis dažniau kuria grupes ir tinklus, taip pat internete,
- Norvegijoje ir Europoje auga susidomėjimas išvykomis kovoti į užsienį,
- IS ir „Al-Qaeda“ organizacijos toliau ragina savo šalininkus vykdyti išpuolius ten, kur jie gyvena.
Kraštutinės dešinės keliama grėsmė tarnybos vertinama kaip šiek tiek didesnė nei prieš metus, o išpuolių bandymai dabar taip pat laikomi tikėtinais. Ji atkreipia dėmesį, kad kraštutinės dešinės įvykdytų ir sužlugdytų išpuolių vykdytojai Vakaruose turėjo paprastesnius planus nei anksčiau. „Tai padidina tikimybę, kad kam nors pavyks šiuos planus įgyvendinti“, – sako Roald.
PST taip pat nurodo, kad nuo 2025 m. Vakarų šalyse tarp išpuolių vykdytojų daugėja nepilnamečių.
Skubiu atveju policijai reikia skambinti numeriu 112. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. „Adobe Stock“, standartinė licencija
Nauja kategorija: nihilistinis ekstremizmas
„Jie nesiekia sukurti idealios visuomenės. Jie tiesiog nori sugriauti visuomenę ir sukelti smurtą bei chaosą“, – Roald sakė interviu NRK. Anot jos, tai visoje šalyje paplitęs, daugiausia internetinis reiškinys, kuriuo pirmiausia užsiima nepilnamečiai ir labai jauni suaugusieji.
Šių grupių išpuolio bandymą per metus PST vertina kaip galimą, t. y. mažesnį nei islamistų ir kraštutinės dešinės atveju.
2026 m. gegužę PST aprašė, kaip tokios grupės verbuoja vaikus ir paauglius: pelno jų pasitikėjimą, apipila dėmesiu, grasina, seksualiai šantažuoja, manipuliuoja ir taiko žiaurius ritualus. Ypač pažeidžiami yra sunkioje situacijoje esantys vaikai. Kai kurios grupės reikalauja, kad nauji nariai naudotų smurtą.
Į ką atkreipti dėmesį stebint vaiką
- kokiomis medijomis ir kaip vaikas naudojasi,
- elgesio pokyčiai,
- atsiribojimas nuo kitų,
- savęs žalojimas.
Pasak NRK, tarnyba smurtinėse interneto grupėse mato vaikus jau ankstyvoje paauglystėje. „Mes negalime pastebėti visko, o radikalizacija dažnai vyksta greitai“, – sako Roald. Todėl PST prašo šeimos narių, draugų, mokyklų ir darbdavių pranešti apie susirūpinimą keliančius atvejus.
Teisingumo ministrė Astri Aas-Hansen NRK sakė, kad tėvai turėtų stebėti, ką vaikai veikia internete.
Kur pranešti apie nerimą keliančius signalus
- 112 – policija, skubiu atveju,
- PST – forma PST svetainėje arba telefonu 23 30 50 00, jei baiminatės, kad artimas žmogus radikalizuojasi,
- policija – forma policijos svetainėje.
Seksualinis šantažas, grasinimai ar žiaurus elgesys su gyvūnais yra nusikaltimai, apie kuriuos pranešama policijai. PST nagrinėja bylas, kuriose smurtą lemia politiniai, religiniai ar ideologiniai motyvai.
Vertinimą norvegų kalba PST paskelbė savo svetainėje. Kaip praneša NRK, vyriausybė rengia naują nacionalinę strategiją prieš smurtinį ekstremizmą ir terorizmą.
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