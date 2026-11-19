El PST (Politiets sikkerhetstjeneste), el servicio policial de seguridad, presentó una nueva evaluación el miércoles 18 de noviembre. Según ella, la mayor amenaza terrorista en Noruega sigue procediendo de extremistas islamistas y de extrema derecha. El servicio escribe que existen sólidos motivos para creer que, en el plazo de un año, alguien de estos entornos intentará perpetrar un atentado. Se trata de una previsión para un año, no de una advertencia sobre un ataque concreto. El comunicado no menciona lugares ni fechas. El PST señala que la evaluación busca ayudar a más personas a reconocer las señales de radicalización, es decir, de que alguien empieza a apoyar la violencia por motivos políticos, religiosos o ideológicos. La radiodifusora pública NRK informa de que la valoración de la probabilidad de un intento de atentado pasó de «posible» (mulig) a «probable» (sannsynlig).

El PST utiliza dos indicadores distintos. Las palabras «posible» y «probable» indican cuán alta es la probabilidad de que alguien intente perpetrar un atentado. La escala del 1 al 5 indica la gravedad de la situación.Por ello, una valoración más alta de la probabilidad de un intento de atentado y el nivel 3 sin cambios no son contradictorios. Noruega se encuentra en este nivel desde el 14 de noviembre de 2024. El PST señala que el propio nivel de amenaza no exige que los residentes adopten ninguna medida.

Consideramos probable, y existen sólidos motivos para creer, que extremistas islamistas intentarán perpetrar un atentado terrorista en Noruega durante el próximo año.~Ane Mannsåker Roald, directora de la división antiterrorista del PST, en un comunicado del 18 de noviembre de 2026.

Sobre los extremistas islamistas, el PST escribe:El servicio evalúa la amenaza procedente de la extrema derecha como ligeramente mayor que hace un año y ahora también considera probables los intentos de atentado. Señala que los autores de atentados de extrema derecha cometidos y frustrados en Occidente han tenido planes más sencillos que antes., afirma Roald.El PST también indica que, desde 2025, aumenta la proporción de menores de edad entre los autores de atentados en países occidentales.

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