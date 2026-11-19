19.11.2026 12:05
Servicios noruegos: es probable que haya intentos de atentado en el próximo año. El nivel de amenaza se mantiene en 3 de 5
Se trata de una previsión para un año, no de una advertencia sobre un ataque concreto. El comunicado no menciona lugares ni fechas. El PST señala que la evaluación busca ayudar a más personas a reconocer las señales de radicalización, es decir, de que alguien empieza a apoyar la violencia por motivos políticos, religiosos o ideológicos.
La radiodifusora pública NRK informa de que la valoración de la probabilidad de un intento de atentado pasó de «posible» (mulig) a «probable» (sannsynlig).
Nivel de amenaza: 3 en una escala de 5
- Nivel 3, moderado: una o varias personas tienen la intención de perpetrar un atentado, pero no han dado pasos concretos ni cuentan con planes realistas.
- Nivel 4, alto: alguien tiene planes concretos y realistas y está tomando medidas para llevarlos a cabo.
- Nivel 5, crítico: un atentado es inminente o ya se ha producido, y son posibles otros más.
Por ello, una valoración más alta de la probabilidad de un intento de atentado y el nivel 3 sin cambios no son contradictorios. Noruega se encuentra en este nivel desde el 14 de noviembre de 2024. El PST señala que el propio nivel de amenaza no exige que los residentes adopten ninguna medida.
Consideramos probable, y existen sólidos motivos para creer, que extremistas islamistas intentarán perpetrar un atentado terrorista en Noruega durante el próximo año.
De dónde procede esta evaluación
- desde 2023 se producen de forma constante numerosos ataques perpetrados por ellos en países occidentales,
- en Noruega crean cada vez más grupos y redes, también en internet,
- en Noruega y Europa crece el interés por viajar al extranjero para combatir,
- las organizaciones EI y Al Qaeda siguen animando a sus simpatizantes a cometer atentados en los lugares donde viven.
El servicio evalúa la amenaza procedente de la extrema derecha como ligeramente mayor que hace un año y ahora también considera probables los intentos de atentado. Señala que los autores de atentados de extrema derecha cometidos y frustrados en Occidente han tenido planes más sencillos que antes. «Esto aumenta la probabilidad de que alguien consiga llevar a cabo esos planes», afirma Roald.
El PST también indica que, desde 2025, aumenta la proporción de menores de edad entre los autores de atentados en países occidentales.
En una situación de emergencia, hay que llamar a la policía al número 112. Foto ilustrativa.Foto: Adobe Stock, licencia estándar
Nueva categoría: extremismo nihilista
«No buscan construir una sociedad ideal. Simplemente quieren destruir la sociedad y provocar violencia y caos», declaró Roald en una entrevista con NRK. Según ella, se trata de un fenómeno de alcance nacional, principalmente en internet, en el que participan sobre todo menores y adultos muy jóvenes.
El PST considera posible un intento de atentado de estos grupos durante el próximo año, una valoración inferior a la correspondiente a los islamistas y la extrema derecha.
En mayo de 2026, el PST describió cómo estos grupos reclutan a niños y adolescentes: se ganan su confianza, les colman de atención, los amenazan, los chantajean sexualmente, los manipulan y aplican rituales violentos. Los niños en situaciones difíciles son especialmente vulnerables. Algunos grupos exigen a los nuevos miembros que usen la violencia.
En qué fijarse en un niño
- qué medios utiliza el niño y cómo los utiliza,
- cambios de comportamiento,
- aislamiento,
- autolesiones.
Según NRK, el servicio detecta en grupos violentos de internet a niños ya en los primeros años de la adolescencia. «No somos capaces de detectarlo todo, y la radicalización suele producirse rápidamente», afirma Roald. Por ello, el PST pide a familiares, amigos, escuelas y empleadores que comuniquen sus inquietudes.
La ministra de Justicia, Astri Aas-Hansen, declaró a NRK que los padres deberían seguir lo que hacen sus hijos en internet.
Dónde comunicar señales preocupantes
- 112: policía, en una situación de emergencia,
- PST: formulario en la web del PST o teléfono 23 30 50 00, si temes que alguien cercano se esté radicalizando,
- policía: formulario en la web de la policía.
El chantaje sexual, las amenazas o el maltrato de animales son delitos que deben denunciarse ante la policía. El PST se ocupa de los casos en los que detrás de la violencia hay un motivo político, religioso o ideológico.
El PST publicó la evaluación en noruego en su página web. El Gobierno, según informa NRK, trabaja en una nueva estrategia nacional contra el extremismo violento y el terrorismo.
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