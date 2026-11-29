Норвегія відчуває наслідки старіння суспільства. До 2040 року в секторі охорони здоров’я та догляду може бракувати працівників, що відповідає 42,4 тис. повних штатних посад. Водночас ефективність лікарень знижується, а їхнє фінансове становище дедалі більше ускладнюється.

Норвезьке управління державного аудиту (Riksrevisjonen) провело у 2026 році чотири перевірки, що стосуються старіння суспільства. Результати двох найновіших було опубліковано 26 листопада. Вони вказують на ризик кадрової кризи в менших муніципалітетах і погіршення ефективності лікарень. Кількість літніх людей у Норвегії зростає, водночас зменшується кількість економічно активних осіб на одного пенсіонера.

Норвегії загрожує кадрова криза. Найбільші проблеми — поза великими містами Прогнози Центрального статистичного бюро (SSB) вказують на нестачу 42,4 тис. повних штатних посад в охороні здоров’я та сфері догляду до 2040 року. Особливо складна ситуація може виникнути в муніципалітетах, віддалених від великих міських центрів, де вже зараз проживає більша частка літніх людей. Багато працівників місцевої служби охорони здоров’я наближаються до пенсійного віку. Водночас муніципалітети фіксують незначний приплив нових мешканців. У майбутньому частина органів місцевого самоврядування може мати труднощі із забезпеченням послуг, яких вимагає закон.



Найбільший кадровий дефіцит прогнозується серед медсестер і кваліфікованих працівників сфери охорони здоров’я. Друга із названих груп має найвищий рівень лікарняних і належить до професійних груп із найнижчим рівнем зайнятості. Багато працівників наближаються до 60-річного віку. Водночас небагато людей вирішують здобувати освіту за цією професією, яка відіграє важливу роль у муніципальних послугах догляду.

Норвегія б’є на сполох через старіння суспільства. Може бракувати 42,4 тис. штатних посад.Фото: Adobe Stock, стандартна ліцензія

Лікарні втрачають ефективність. Витрати на їхню діяльність зростають Ефективність норвезьких лікарень знизилася у 2017–2025 роках. Наразі на спеціалізовану медичну допомогу спрямовується трохи понад 10 відсотків коштів державного бюджету. Багато закладів зазнають фінансових збитків. Зростають витрати на заробітну плату, що є наслідком підвищення зарплат, кількості штатних посад і понаднормових годин. Лікарні також несуть дедалі вищі витрати, пов’язані із заборгованістю, відсотками та амортизацією.



Перевірка також виявила порушення у фінансовому плануванні. Багато закладів закладають у бюджетах заощадження, не визначаючи достатньо конкретних дій для їх досягнення. Деякі лікарні також мають заборгованість з утримання будівель. Проблемою залишається заміна медичного обладнання, попри значні інвестиції в лікарняну інфраструктуру в останні роки. Деякі заклади впроваджують рішення, що дають змогу краще пристосувати зайнятість до реальних потреб.