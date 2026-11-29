Норвегія зіткнеться з величезними проблемами? На охорону здоров’я чекає масштабний колапс
Норвегії загрожує кадрова криза. Найбільші проблеми — поза великими містами
Найбільший кадровий дефіцит прогнозується серед медсестер і кваліфікованих працівників сфери охорони здоров’я. Друга із названих груп має найвищий рівень лікарняних і належить до професійних груп із найнижчим рівнем зайнятості. Багато працівників наближаються до 60-річного віку. Водночас небагато людей вирішують здобувати освіту за цією професією, яка відіграє важливу роль у муніципальних послугах догляду.
Норвегія б’є на сполох через старіння суспільства. Може бракувати 42,4 тис. штатних посад.Фото: Adobe Stock, стандартна ліцензія
Лікарні втрачають ефективність. Витрати на їхню діяльність зростають
Перевірка також виявила порушення у фінансовому плануванні. Багато закладів закладають у бюджетах заощадження, не визначаючи достатньо конкретних дій для їх досягнення. Деякі лікарні також мають заборгованість з утримання будівель. Проблемою залишається заміна медичного обладнання, попри значні інвестиції в лікарняну інфраструктуру в останні роки. Деякі заклади впроваджують рішення, що дають змогу краще пристосувати зайнятість до реальних потреб.
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