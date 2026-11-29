Norvegija susidurs su milžiniškomis problemomis? Sveikatos apsaugos laukia didžiulis nuosmukis
Norvegijai gresia personalo krizė. Didžiausios problemos – už didžiųjų miestų ribų
Didžiausias darbuotojų trūkumas prognozuojamas tarp slaugytojų ir kvalifikuotų sveikatos priežiūros darbuotojų. Antrojoje iš minėtų grupių fiksuojamas didžiausias nedarbingumo dėl ligos lygis, be to, ji priklauso profesinėms grupėms, kuriose dirbama mažiausia etato dalimi. Daug darbuotojų artėja prie 60 metų amžiaus. Kita vertus, nedaug žmonių renkasi mokytis šios profesijos, nors ji atlieka svarbų vaidmenį savivaldybių priežiūros paslaugose.
Norvegija skambina pavojaus varpais dėl visuomenės senėjimo. Gali trūkti 42,4 tūkst. etatų.Nuotr. „Adobe Stock“, standartinė licencija
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Auditas taip pat atskleidė pažeidimų finansų planavimo srityje. Daug įstaigų biudžetuose numato taupymą, tačiau neapibrėžia pakankamai konkrečių veiksmų, kurie leistų jį pasiekti. Dalis ligoninių taip pat susiduria su pastatų priežiūros darbų atsilikimu. Problema išlieka medicinos įrangos keitimas, nepaisant pastaraisiais metais didelių investicijų į ligoninių infrastruktūrą. Kai kurios įstaigos diegia sprendimus, leidžiančius geriau pritaikyti darbuotojų skaičių prie realių poreikių.
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